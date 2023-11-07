Человек, который пришел на зов истории

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Published Сегодня, 06:39
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Сегодня Александр Кофман является председателем Общественной палаты Донецкой Народной Республики. Как и все люди новых регионов, он ежедневно созидает мирную жизнь, а также занимается активной общественной деятельностью, реализует интересные проекты.
О своем пути домой, в Россию, Александр рассказал в интервью известному журналисту, работающему на освобожденных территориях нашей страны, Александру Малькевичу для проекта «Путь домой».
О герое
«Я не могу сказать, что я был особо политически активный, часто смеялся, что мой патриотизм ограничен забором моей дачи. Но, когда начался Майдан, я неожиданно понял, что мои деды, бабушки, отец — они похоронены за пределами этого забора. И ни одна пакость не может прийти на их могилы и сказать, что мои деды, оказывается, воевали в составе захватчиков, а не освободителей», — рассказывает Кофман.
С началом радикальных перемен в политической жизни Украины Александр не смог спокойно смотреть на происходящее: он ожидал, что будет война, поэтому в своих блогах призывал людей остановиться. А в 2014 году Кофман, будучи «заместителем председателя парламента союзных республик», решил баллотироваться на пост главы Донецкой Народной Республики, но не ради победы, а чтобы «получить площадку для выражения собственного мнения в отношении Новороссии». «Наша цель была — объединение республик воедино, — говорит Александр, — которой очень активно мешали некоторые личности, преданные сейчас анафеме… Они мешали — и своего они добились».
Главой республики Александр Кофман не стал, зато был назначен министром иностранных дел. Поэтому он отлично помнит, как все начиналось, знает, как обстоят дела сейчас, и четко видит главную задачу.
«Донбасс стал так называемой точкой сборки»
Этими словами Александр Кофман выражает высокую концентрацию пророссийских сил в пользу Донбасса. Представители полярных взглядов редко могут вместе сражаться за одну идею, но Донбасс — исключение из этого правила. По словам Александра, данный регион стал «уникальной точкой сборки — шурупом, который всех привинтил к одной основе». И теперь главная задача, по мнению общественного деятеля, в том, чтобы «эту основу не потерять».
В свое время Александр Кофман «завел» в ДНР проект «Аллея российской славы», который подразумевает изготовление памятников и бюстов знаковых фигур в истории России. Так, в рамках проекта были созданы и открыты памятники: одному из основателей ВДВ, генералу армии СССР Василию Маргелову, Герою Российской Федерации, Герою Донецкой Народной Республики Владимиру Жоге (позывной «Воха»). Кроме того, сейчас создается памятник первому главе ДНР Александру Захарченко, который планируется установить на площади, названной его именем.
Новый поворот в жизни
Министром иностранных дел Кофман был недолго: камнем преткновения стали Минские соглашения, которые он отказался подписывать. После этого в течение трех лет Александр Кофман не вел политическую активность. Но спустя указанное время, в 2019 году, его таланту нашлось новое применение в роли главы Общественной палаты ДНР.
«Донецк, 20 июн — корр. ДАН. Члены Общественной палаты ДНР на первом заседании выбрали своим председателем Александра Кофмана, передает корр. ДАН с места события.
Согласно закону «Об Общественной палате ДНР» кандидатура председателя ОП была предложена Главой Республики Денисом Пушилиным. Он выдвинул в качестве претендента на данную должность Кофмана, который был руководителем внешнеполитического ведомства страны с 2014 по 2016 год.
Все 47 членов общественной палаты единогласно поддержали данную кандидатуру».
Проекты Общественной палаты ДНР
Ярким феноменом в культурном поле России стала традиция проводить литературный фестиваль «Звезды над Донбассом» для людей творчества: писателей, поэтов, художников, музыкантов и т. д.
По словам Александра, из маленького, лампового литературного конвента, на который в первый раз приехало «35 писателей», он разросся в мощное мультикультурное явление, в целое движение с числом участников, превышающим «500 только активнейших членов, которые по первому зову приедут в Донецк».
Так, благодаря активной позиции частников «фантастического конвента» в начале СВО Мариуполю была оперативно оказана гуманитарная помощь. «Мы практически одними из первых привезли еду в Мариуполь… Свыше 150 тонн! Мы собрали свыше 15 млн рублей, — говорит глава Общественной палаты ДНР. — Глядя на современные сборы военкоров, это цифра может показаться смешной. Но, во-первых, это не на военные нужды, а на то чтобы накормить людей. А во-вторых, мы были одними из тех, кто начал».
Еще один масштабный проект, идейным вдохновителем которого стал Александр Кофман, — «Азбука регионов». «И он охватит всю Россию — будет „Азбука Чечни“, „Азбука Урала“, „Азбука Карелии“, „Азбука Забайкалья“, „Азбука Москвы“, „Азбука Подмосковья“», — говорит Александр.
Данный проект направлен на создание познавательных патриотических книг для первоклассников, где в стихах от А до Я будет рассказано про конкретный регион.
Добро пожаловать домой!
Одновременно с безусловной радостью от принятия ДНР в состав России Кофман чувствует ответственность за происходящее перед русским народом. «Мы 8 лет тарабанили в эти двери, когда могли забежать одни и в составе, может быть, еще нескольких регионов. А сейчас мы на своих плечах принесли в Россию оголтелую фашистскую мерзость, которая теперь отправляет беспилотники и в Москву, и на Крымский мост. Мы в этом не виноваты, конечно, но факт остается фактом: на многие годы для многих граждан России мы будем ассоциироваться не с моим фестивалем, не с „Азбуками“, которые мы делаем, а с той фашистской нелюдью, которая на наших плечах пытается сейчас вбежать в Россию с целью ее разрушения».
Эти мысли не дают Александру покоя, но когда он слышит «Добро пожаловать домой!» — на душе становится теплее.