Эксперт Махмудов поддержал идею платить ростовчанкам за отказ от аборта

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Напомним, что депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о введении оплаты денежных средств беременным женщинам, которые примут решение отказаться от аборта.
«Последнее время многие молодые женщины часто боятся рожать детей. Это связано с трудной экономической ситуацией — с инфляцией, с ростом цен. Видимо, люди переживают, что не смогут поднять своих детей», — отмечает Владислав Махмудов.
Несмотря на то, что государство предпринимает максимум усилий и материально помогает при рождении ребенка, спикер добавляет, что число абортов увеличивается.
«Конечно же, дополнительное стимулирование за отказ от аборта необходимо. Даже если сумма не будет сильно высокой, она поможет увеличить рождаемость и население у нас начнет увеличиваться. Думаю эта инициатива будет поддержана и найдет правильное понимание среди молодых семей», — резюмирует эксперт.
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