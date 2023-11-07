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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Эксперт Махмудов поддержал идею платить ростовчанкам за отказ от аборта

Эксперт Махмудов поддержал идею платить ростовчанкам за отказ от аборта

7 ноября 2023, 09:38
Фото: 1MI
Эксперт Махмудов поддержал идею платить ростовчанкам за отказ от аборта
Введение выплат для тех ростовчанок и тех семей, которые откажутся от абортов — это отличная инициатива, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о введении оплаты денежных средств беременным женщинам, которые примут решение отказаться от аборта.

«Последнее время многие молодые женщины часто боятся рожать детей. Это связано с трудной экономической ситуацией — с инфляцией, с ростом цен. Видимо, люди переживают, что не смогут поднять своих детей», — отмечает Владислав Махмудов.

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Несмотря на то, что государство предпринимает максимум усилий и материально помогает при рождении ребенка, спикер добавляет, что число абортов увеличивается.

«Конечно же, дополнительное стимулирование за отказ от аборта необходимо. Даже если сумма не будет сильно высокой, она поможет увеличить рождаемость и население у нас начнет увеличиваться. Думаю эта инициатива будет поддержана и найдет правильное понимание среди молодых семей», — резюмирует эксперт.

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