Эксперт Махмудов поддержал идею платить ростовчанкам за отказ от аборта

«Конечно же, дополнительное стимулирование за отказ от аборта необходимо. Даже если сумма не будет сильно высокой, она поможет увеличить рождаемость и население у нас начнет увеличиваться. Думаю эта инициатива будет поддержана и найдет правильное понимание среди молодых семей», — резюмирует эксперт.