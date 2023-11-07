Эксперт призвал «не сюсюкать с диаспорами» после нападений мигрантов в Ростове

«Я полагаю, что мы еще не раз услышим о подобных инцидентах. Все потому, что эти люди знают — добраться до них не могут. А реагировать на происшествия нужно жестко, не сюсюкая с диаспоральными структурами, представительствами и так далее», — делится мнением политолог.