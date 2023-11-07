Эксперт призвал «не сюсюкать с диаспорами» после нападений мигрантов в Ростове

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Напомним, что в Ростове на Северном неизвестный пришел в компьютерный клуб и жестко избил администратора. Этот конфликт возник несколько дней назад, когда в клуб посетила компания молодых людей, похожих на мигрантов. СМИ сообщали, что вели себя эти люди агрессивно — ругались и кидали джойстики.
«Как говорится, „в семье не без урода“. Местные жители тоже достаточно часто творят беззаконие. Но опять-таки, даже по признанию МВД, количество тяжких преступлений увеличилось в разы из-за прибывших из-за границы лиц. Зачастую преступления связаны с эмиграционными процессами», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт добавляет, что в итоге должны быть приняты кардинальные меры. Ничего другого, по его словам, тут не придумаешь.
«Я полагаю, что мы еще не раз услышим о подобных инцидентах. Все потому, что эти люди знают — добраться до них не могут. А реагировать на происшествия нужно жестко, не сюсюкая с диаспоральными структурами, представительствами и так далее», — делится мнением политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что после жестокого избиения, администратор компьютерного клуба госпитализирован. У него раздроблены черепные кости, сотрясение мозга, а также травмирован глаз.