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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Эксперт Михайлов пояснил, как пресечь конфликты с мигрантами после драки в клубе Ростова

Эксперт призвал «не сюсюкать с диаспорами» после нападений мигрантов в Ростове

7 ноября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Эксперт Михайлов пояснил, как пресечь конфликты с мигрантами после драки в клубе Ростова

Эксперт Евгений Михайлов пояснил, как пресекать конфликты с мигрантами в Ростове

Тема миграции сегодня особенно на слуху. На конфликтах, подобному тому, что произошел в компьютерном клубе Ростова, намеренно акцентируют внимание. Скорее всего, мы еще не раз услышим о подобных происшествиях, сообщил RostovGazeta политолог, эксперт по межнациональным отношениям Евгений Михайлов.

Напомним, что в Ростове на Северном неизвестный пришел в компьютерный клуб и жестко избил администратора. Этот конфликт возник несколько дней назад, когда в клуб посетила компания молодых людей, похожих на мигрантов. СМИ сообщали, что вели себя эти люди агрессивно — ругались и кидали джойстики.

«Как говорится, „в семье не без урода“. Местные жители тоже достаточно часто творят беззаконие. Но опять-таки, даже по признанию МВД, количество тяжких преступлений увеличилось в разы из-за прибывших из-за границы лиц. Зачастую преступления связаны с эмиграционными процессами», — отмечает Евгений Михайлов.

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Эксперт добавляет, что в итоге должны быть приняты кардинальные меры. Ничего другого, по его словам, тут не придумаешь.

«Я полагаю, что мы еще не раз услышим о подобных инцидентах. Все потому, что эти люди знают — добраться до них не могут. А реагировать на происшествия нужно жестко, не сюсюкая с диаспоральными структурами, представительствами и так далее», — делится мнением политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что после жестокого избиения, администратор компьютерного клуба госпитализирован. У него раздроблены черепные кости, сотрясение мозга, а также травмирован глаз.

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