Эксперты обсудят влияние неверной информации на общество на форуме «Диалог о фейках»

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Как выяснили специалисты АНО «Диалог Регионы», за три года количество фейков в российском сегменте интернета может увеличиться почти в 10 раз и это при том, что оно уже превысило 11 млн копий к началу ноября 2023 года. Об этом пишет gorod55.ru.
В рамках форума будут затронуты такие темы, как воздействие недостоверной информации на жизнь общества, противодействие информационным угрозам, формирование рынка проверки фактов и борьба с дезинформацией. Ожидается также участие иностранных экспертов.
Тихон Макаров, советник генерального директора АНО «Диалог Регионы», отметил, что количество фейков продолжает расти, и пока нет четкого ответа на эту угрозу. Форум будет проводиться в закрытом формате для экспертного сообщества, чтобы собрать представителей федеральных органов власти, СМИ, бизнеса и профильных специалистов и запустить «фабрику мыслей».
По данным АНО «Диалог Регионы», жертвами недостоверных сообщений и материалов в основном становятся мужчины и женщины старше 40 лет с высшим или средним образованием. Люди с высшим образованием чаще встречают фейки, а мужчины на 10% чаще сталкиваются с непроверенной информацией.
Топ-5 тем в 2023 году по числу уникальных случаев фейков включает СВО и мобилизацию, политику, социально значимые происшествия, здравоохранение и промышленность. Эти темы составляют 90% просмотров фейков.