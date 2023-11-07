Эксперты обсудят влияние неверной информации на общество на форуме «Диалог о фейках»

Как выяснили специалисты АНО «Диалог Регионы», за три года количество фейков в российском сегменте интернета может увеличиться почти в 10 раз и это при том, что оно уже превысило 11 млн копий к началу ноября 2023 года. Об этом пишет gorod55.ru.