rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

Эксперты обсудят влияние неверной информации на общество на форуме «Диалог о фейках»

Эксперты обсудят влияние неверной информации на общество на форуме «Диалог о фейках»

7 ноября 2023, 17:57
Фото: piqsels.com
В Москве 22 ноября состоится форум «Диалог о фейках», организованный АНО «Диалог Регионы». На нем эксперты обсудят влияние недостоверной информации на разные сферы общества.

Как выяснили специалисты АНО «Диалог Регионы», за три года количество фейков в российском сегменте интернета может увеличиться почти в 10 раз и это при том, что оно уже превысило 11 млн копий к началу ноября 2023 года. Об этом пишет gorod55.ru.

В рамках форума будут затронуты такие темы, как воздействие недостоверной информации на жизнь общества, противодействие информационным угрозам, формирование рынка проверки фактов и борьба с дезинформацией. Ожидается также участие иностранных экспертов.

Тихон Макаров, советник генерального директора АНО «Диалог Регионы», отметил, что количество фейков продолжает расти, и пока нет четкого ответа на эту угрозу. Форум будет проводиться в закрытом формате для экспертного сообщества, чтобы собрать представителей федеральных органов власти, СМИ, бизнеса и профильных специалистов и запустить «фабрику мыслей».

По данным АНО «Диалог Регионы», жертвами недостоверных сообщений и материалов в основном становятся мужчины и женщины старше 40 лет с высшим или средним образованием. Люди с высшим образованием чаще встречают фейки, а мужчины на 10% чаще сталкиваются с непроверенной информацией.

Топ-5 тем в 2023 году по числу уникальных случаев фейков включает СВО и мобилизацию, политику, социально значимые происшествия, здравоохранение и промышленность. Эти темы составляют 90% просмотров фейков.

Подпишитесь
В Ростовской области жители становятся богаче и поджигают военкоматы
Сегодня, 15:25
Эксперт Махмудов поддержал идею платить ростовчанкам за отказ от аборта
Сегодня, 09:38
«Ростова в маршруте нет»: дети не увидят поезд Деда Мороза на Дону
Сегодня, 14:07
Эксперт призвал «не сюсюкать с диаспорами» после нападений мигрантов в Ростове
Сегодня, 10:24
«Нужно 2,4 ребенка на женщину»: врач рассказал, почему вымирает Ростовская область
Сегодня, 07:19
Политолог Сухарь рассказал, зачем Украина запустила фейк о взрыве под Ростовом
Сегодня, 14:06