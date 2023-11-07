Гинеколог рассказала о возможных осложнениях после родов

Еще одним осложнением является разрыв промежности 3-4 степени, который встречается в 1-5% случаев — я сталкивалась только с одной пациенткой. Эта операция занимает около 40-60 минут и сопровождается ограничениями в физической активности и питании. Восстановление требует больше времени и вовлекает других специалистов. Конечно, это осложнение оказывает влияние на пациента и временно снижает его качество жизни. Однако, если помощь будет оказана на высоком уровне, последствия можно свести к минимуму», — поделилась специалист.