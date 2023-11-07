Гинеколог рассказала о возможных осложнениях после родов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
«Все осложнения разные. Могу привести статистические данные, но они не передадут эмоции. Например, одним из осложнений при родах является разрыв промежности 1-й степени, которым страдает каждая вторая роженица. Восстановительная операция занимает от 5 до 10 минут (обычно выполняется сразу после родов при помощи местного обезболивания). Функциональных нарушений или ограничений нет, и восстановление занимает 3-5 дней.
Еще одним осложнением является разрыв промежности 3-4 степени, который встречается в 1-5% случаев — я сталкивалась только с одной пациенткой. Эта операция занимает около 40-60 минут и сопровождается ограничениями в физической активности и питании. Восстановление требует больше времени и вовлекает других специалистов. Конечно, это осложнение оказывает влияние на пациента и временно снижает его качество жизни. Однако, если помощь будет оказана на высоком уровне, последствия можно свести к минимуму», — поделилась специалист.
Лусине также добавила, что страхи перед последующими родами у таких пациенток полностью устраняются. Им объясняется, что следующие роды могут быть только путем операции, пишет ИА RuNews24.ru.
«Медицина не является точной наукой, но мы можем рассчитать процент осложнений в различных ситуациях. Наша задача — выбрать тот путь, который минимизирует или исключает возможные осложнения», — отметила врач.