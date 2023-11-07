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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Грозит 20 лет колонии: житель Ростовской области пытался сжечь военкомат

Грозит 20 лет колонии: житель Ростовской области пытался сжечь военкомат

7 ноября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Грозит 20 лет колонии: житель Ростовской области пытался сжечь военкомат

Жителя Ростовской области задержали за попытку поджечь военкомат 6 ноября

В Ростовской области задержали местного жителя, который пытался поджечь райвоенкомат в Морозовске, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что 6 ноября на улице Коммунистической мужчина бросил три бутылки с зажигательной смесью в окно здания.

«Они отскочили при попадании в сетку рабицу, которой было усиленно оконное пространство. В результате возгорания никто не пострадал», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что 50-летнего мужчину задержали, им оказался житель хутора Степано-Саченский Милютинского района. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.

В данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат.

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