Грозит 20 лет колонии: житель Ростовской области пытался сжечь военкомат

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Канал пишет, что 6 ноября на улице Коммунистической мужчина бросил три бутылки с зажигательной смесью в окно здания.
«Они отскочили при попадании в сетку рабицу, которой было усиленно оконное пространство. В результате возгорания никто не пострадал», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 50-летнего мужчину задержали, им оказался житель хутора Степано-Саченский Милютинского района. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.
В данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат.