Губернатор Голубев призвал помогать военным выполнять задачи СВО

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Он сделал публикацию из-за грохота, который утром во вторник, 7 ноября, услышали жители Таганрога и Азова. По его словам, системы ПВО в этот день не срабатывали.
«Стоит учитывать, что ВС РФ на постоянной основе выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения спецоперации. Мы можем помочь военным — не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации», — уточнил глава региона.
Пользователи в комментариях согласились, что паниковать в подобной ситуации нельзя. Другие заявили, что уже привыкли к громким звукам.
«Спасибо за пояснение. Но правда тогда, что это был за громкий звук, что слышно было в Азове и Таганроге, самолет?», — поинтересовались горожане.
«Я, конечно, аж подпрыгнула, но услышала звук самолета и успокоилась», — заявили подписчики.