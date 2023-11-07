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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Губернатор Голубев рассказал, как ростовчанам помочь военным выполнять задачи СВО

Губернатор Голубев призвал помогать военным выполнять задачи СВО

7 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI
Губернатор Голубев рассказал, как ростовчанам помочь военным выполнять задачи СВО

Губернатор Голубев призвал жителей Таганрога и Азова не паниковать из-за грохота

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что местные жители могут помочь военным выполнять задачи в зоне спецоперации, сообщил он в Telegram.

Он сделал публикацию из-за грохота, который утром во вторник, 7 ноября, услышали жители Таганрога и Азова. По его словам, системы ПВО в этот день не срабатывали.

«Стоит учитывать, что ВС РФ на постоянной основе выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения спецоперации. Мы можем помочь военным — не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации», — уточнил глава региона.

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Пользователи в комментариях согласились, что паниковать в подобной ситуации нельзя. Другие заявили, что уже привыкли к громким звукам.

«Спасибо за пояснение. Но правда тогда, что это был за громкий звук, что слышно было в Азове и Таганроге, самолет?», — поинтересовались горожане.

«Я, конечно, аж подпрыгнула, но услышала звук самолета и успокоилась», — заявили подписчики.

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