Ипотека больше не по карману: как изменило жизнь ростовчан повышение ключевой ставки

«Пересмотр банками условий ипотечных кредитов стали чаще. Обычно происходит следующая ситуация: за несколько дней до даты выдачи ипотечного кредита, к которой чаще всего приурочена сделка купли-продажи объекта недвижимости, банк оповещает заемщика о том, что меняются условия кредитования и о том, что произошел пересмотр процентных ставок. В результате покупателю предлагают либо соглашаться на новые условия и переходить к заключению договора, либо отказаться от выдачи кредита. Поскольку повышение ставки весьма незначительное и составляет примерно 1-1,5% и ежемесячные платеж увеличатся на 3-5 тысяч рублей, поэтому многие заемщики соглашаются и на это по сути ухудшение условий договора», — уточнил Дмитрий Морковкин.