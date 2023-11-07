Ипотека больше не по карману: как изменило жизнь ростовчан повышение ключевой ставки

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Техноброкер, экономист, IT-менеджер Сергей Гатауллин рассказал, что новый рост ключевой ставки станет причиной того, что люди вернуться к сберегательным финансовым моделям. Дело в том, что станет выгодно давать банкам в долг, а не занимать у них.
«При этом длительное превышение „ключом“ двузначного уровня исторически приводит к сжиманию экономической активности. Нас ждет удорожание всей продуктовой линейки кредитных продуктов, а также повышение процентов по вкладам. При значении ключевой ставки в 15% заемные средства становятся недоступными для большинства граждан», — уточнил эксперт.
Он добавил, что это касается потребительских кредитов, а также ипотеки. По его мнению, цены падать не будут, этого точно не произойдет в ближайшее время.
«Есть вероятность, что до весны, если не будет внешнеполитических шоков, курс доллара будет удерживаться в заданном диапазоне с верхней границей не выше психологически важной отметки в 90-100 рублей», — отметил Сергей Гатауллин.
Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин рассказал, что банки имеют право отказываться выдавать ипотеку на одобренных ранее условиях.
«Пересмотры условий по ипотечный кредитным договорам или вовсе отказы по ним, к сожалению, правомерны с правовой точки зрения», — рассказал эксперт.
Он объяснил, что одобрение банком ипотечного кредита является формальностью в юридическом плане и не считается окончательной офертой по сделке. В результате, пока не заключен кредитный договор и не поставлены подписи сторон, все это является предварительными договоренностями.
«Пересмотр банками условий ипотечных кредитов стали чаще. Обычно происходит следующая ситуация: за несколько дней до даты выдачи ипотечного кредита, к которой чаще всего приурочена сделка купли-продажи объекта недвижимости, банк оповещает заемщика о том, что меняются условия кредитования и о том, что произошел пересмотр процентных ставок. В результате покупателю предлагают либо соглашаться на новые условия и переходить к заключению договора, либо отказаться от выдачи кредита. Поскольку повышение ставки весьма незначительное и составляет примерно 1-1,5% и ежемесячные платеж увеличатся на 3-5 тысяч рублей, поэтому многие заемщики соглашаются и на это по сути ухудшение условий договора», — уточнил Дмитрий Морковкин.
Он добавил, что к этому моменту многие этапы согласований уже пройдены, особенно в случае альтернативной сделки, подготовка к которой может идти несколько месяцев.
Эксперт добавил, что у населения в целом повышение ставки ЦБ означает дальнейшее подорожание стоимости потребительской корзины, а для бизнеса — приостановка и заморозка инвестпрограмм.
Добавим, что и ранее далеко не все жители Ростовской области и раньше могли позволить взять себе ипотеку.
Согласно исследованию, проведенному агентством «РИА Рейтинг», доступность ипотечного кредитования в Ростовской области значительно ниже, чем во многих регионах. Область занимает 65 место в рейтинге субъектов России по этому показателю. В настоящее время только 21% семей могут приобрести жилье по ипотеке, что немного лучше, чем год назад, когда этот показатель составлял всего 19%.
Аналитики, проводившие исследование, учитывали данные о том, сколько семей в регионе способны выплачивать ежемесячные платежи по ипотеке и одновременно покрывать свои повседневные расходы.
Однако проблемы с доступностью ипотечного кредитования есть не только в донском регионе, но и в других южных субъектах страны. Например, в соседнем Краснодарском крае квартиру по ипотеке могут позволить себе лишь 17,9% семей, в Ставропольском крае — 17,4%, а в Адыгее — 19,6%.
Для лучшего понимания ситуации, нужно понять доходы жителей. Так, по информации РИА «Новости», в 2023 году Ростов-на-Дону занял 49-е место в рейтинге российских городов по уровню заработной платы. Для составления списка брали соотношение между зарплатой и стоимостью фиксированного потребительского набора.
На первом месте оказался Новый Уренгой, где средняя зарплата составляет 142,6 тысячи рублей. В топ-3 также вошли Салехард и Москва, где средний доход превышает 100 тысяч рублей. Южно-Сахалинск и Сургут замыкают пятерку лидеров.
Что касается Ростова-на-Дону, его средняя заработная плата составляет 58,5 тысячи рублей, что соответствует 49-му месту.
Эксперт Российского экономического университета имени Плеханова Елена Колосова рассказала, что после повышения ключевой ставки рынок вторичного жилья встанет, сделок будет меньше, но не сильно. Она отметила, что регионах уже сейчас есть снижение цен на квартиры на 3-5%.
«А вот загородная недвижимость начала активно снижаться в цене и здесь дело не только в ставках, а еще и в падении спроса, поскольку содержание загородной недвижимости ощутимо подорожало. Рынок аренды остается стабильным, не снижается и не растет. Так как появляется большое количество предложений, люди инвестировали деньги в этот вид недвижимости», — уточнила эксперт.