Ипподромская магистраль в Новосибирске: дорога в центре городского внимания

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В чем причина этих изменений и какая роль отведена улице в новой «дорожной карте» города — выясняем в нашем новом транспортном эксперименте.
Новосибирск довольно молодой город. В этом году ему исполнилось 130 лет. При этом население города составляет по актуальный данным 1 635 338 человек.
Это третий по численности город России. Как правило, молодые города обладают прямолинейной дорожной сетью. Действительно, на карте Новосибирска не найти старинных извилистых улочек. Здесь преобладают прямые улицы и перпендикулярные пересечения. Но может ли одно только это обеспечить комфортный провод всего транспортный поток такого большого города? Ответ неоднозначный. Постараемся разобраться с этим на примере Ипподромской магистрали.
Для начала немного познакомимся с историей объекта и краткой справочной информацией. Строительство магистрали началось еще в 1980 году. Разные участки объекта вводились в эксплуатацию с периодичностью в десятилетие. Постепенно они вписывались в общую систему дорог города и принимали на себя всё новые нагрузки.
В октябре 2007 года Ипподромскую магистраль торжественно открыли. Она без преувеличения стала важнейшей артерией города. В апреле 2015 года Каменскую и Ипподромскую магистрали объединили под общим названием — Ипподромская улица. Были организованы непрерывное движение с разрешенной скоростью до 80 км/ч, безопасные пешеходные переходы и пересечения с другими улицами. Магистраль связала между собой Октябрьский, Центральный и Калининский районы Новосибирска и стала одной из важнейших улиц Новосибирска. Двигаясь по ней сегодня можно довольно быстро преодолеть значительную часть города.
Вот только одна проблема постоянно преследовала эту дорогу. Практический каждый год на Ипподромской улице проводился поддерживающий ремонт, но сразу по окончании зимы недавно отремонтированная дорога уже теряла свои качественные характеристики. Причин для этого достаточно.
Начать хотя бы с того, что дорога действительно интенсивно эксплуатируется. Средний дневной поток автомобилей здесь составляет порядка 1500 машин в час. Это одна из самых загруженных улиц Новосибирска. Нельзя не учитывать также и фактор климата, ведь умеренные сезонные явления в европейской части России разительно отличаются от сибирских. Здесь больше снега, холоднее зимы, более жаркие, хоть и короткие лета. Всё это не может не сказываться на темпах эрозии дорожного покрытия.
Но главная причина того, что былое великолепие Ипподромской регулярно «таяло» по весне вместе со снегом, наверное, состоит в том, что поддерживающий ремонт и капитальный ремонт — это совершенно разные мероприятия.
Капитальный ремонт Ипподромской улицы стал возможен при федеральной поддержке по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Прежде так основательно и комплексно к этому объекту не подступались. Перекрыть всю улицу и единовременно провести работы было бы убийственно для всего городского движения.
Потому работа была разделена на три этапа. Каждому из них соответствовал определенный участок магистрали. Первые работы начались на II этапе от ул. Военная до ул. Гоголя в марте 2021 года и были закончены в сентябре 2022. Этот участок дороги находился в наиболее плохом состоянии и отличался высокой аварийностью движения. I и III этапы (от ул. Кривощековская до ул. Военная и от ул. Гоголя до ул. Танковой соответственно) стартовали несколько позже — в июне 2021 года, и на сегодняшний день практически закончены. Всё это время Ипподромская продолжала функционировать. Дорожникам удалось организовать процесс «бесшовно», движение по Ипподромской всё это время было практически полноценным.
Были произведены фрезерование участков, укладка выравнивающего слоя и дополнительного покрытия, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, установка бортовых дорожных и садовых камней, нанесение дорожной разметки термопластиком, замена и установка недостающих секций пешеходного ограждения, ремонт светофоров. Между выравнивающими и верхними слоями дорожного покрытия была установлена дорожная сетка, которая позволяет полотну выдерживать более высокие нагрузки и предохраняет от трещин.
Испытать свежий ремонт Ипподромской улицы вызвались герои нового выпуска шоу «Дорожная карта». Транспортный эксперимент покажет, какова магистраль в сравнении с альтернативным маршрутом и какая из дорог сохранит жителям города драгоценные минуты.
Ну, а впереди Ипподромскую улицу ждёт действительно серьезное испытание, и нагрузки на нее могут кратно возрасти уже в ближайшей перспективе. Суть дела в том, что к концу года в Новосибирске откроют новый четвертый мост через Обь, и приходит этот мост в створ Ипподромской магистрали. Строительство этого объекта началось в 2020 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Мост получил название Центральный. Проект включает в себя переход протяженностью 1,5 км и масштабные многоуровневые развязки, прежде всего, на левом берегу Оби. На Центральному мосту планирую организовать линию скоростного трамвая. Движение для автотранспорта будет платным. Стоимость этого проекта — около 35 млрд рублей. 26 млрд на строительные работы выделены из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки поступили из бюджета Новосибирской области, остальное — средства концессионера.
Таким образом, требования к качеству дороги на Ипподромской и цена ошибки ремонтников теперь серьезно возросли. Справится ли магистральная улица с возложенной на нее нагрузкой — узнаем уже в ближайшее время. Скорее всего ответ утвердительный, ведь для этого уже потрачено немало сил, средств и времени.