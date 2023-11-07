Компании стали отказываться от нервных сотрудников в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В регионе с начала года разместили 13,5 тысячи вакансий, где в главных требованиях стоит стрессоустойчивость. Это количество выросло на 36% за год.
В прошлом году стрессоустойчивость была востребована в торговле и медицине. В этом году IT-отрасль поднялась на первое место — это каждая десятая из всех подобных вакансий, также сюда попали строительство и финансовый сектор.
«Кроме того, стрессоустойчивость должны быть у продавцов-консультантов, торговых представителей, менеджеров по продажам, водителей», — сказано в сообщении.
Ранее эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году.