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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Компании стали отказываться от нервных сотрудников в Ростовской области

Компании стали отказываться от нервных сотрудников в Ростовской области

7 ноября 2023, 08:28
Фото: 1MI
Компании стали отказываться от нервных сотрудников в Ростовской области

Компании в Ростовской области стали искать стрессоустойчивых сотрудников

В Ростовской области работодатели стали чаще искать стрессоустойчивых работников, сообщает HH.ру.

В регионе с начала года разместили 13,5 тысячи вакансий, где в главных требованиях стоит стрессоустойчивость. Это количество выросло на 36% за год.

В прошлом году стрессоустойчивость была востребована в торговле и медицине. В этом году IT-отрасль поднялась на первое место — это каждая десятая из всех подобных вакансий, также сюда попали строительство и финансовый сектор.

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«Кроме того, стрессоустойчивость должны быть у продавцов-консультантов, торговых представителей, менеджеров по продажам, водителей», — сказано в сообщении.

Ранее эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году.

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