Менее половины семей в Ростовской области имеют возможность снять квартиру

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Речь идет о семье с двумя детьми и арендой двухкомнатной квартиры. В Ростовской области позволить снять жилье могут 48,7% семей.
Согласно подсчетам, семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять 80,6 тысячи рублей.
Рядом с донским регионом находятся Чувашская республика и Ульяновская область. На последнем месте идет Кабардино-Балкария с показателем 13%.
А лидером стала Кемеровская область, где 70% семей могут позволить снять жилье.
Ранее эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году.