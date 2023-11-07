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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Только 48% семей в Ростовской области могут снять квартиру

Менее половины семей в Ростовской области имеют возможность снять квартиру

7 ноября 2023, 05:54
Фото: 1MI

Только 48% семей в Ростовской области могут снять квартиру

Ростовская область оказалась на 47 месте в стране по доступности аренды жилья, говорится в рейтинге РИА «Новости».

Речь идет о семье с двумя детьми и арендой двухкомнатной квартиры. В Ростовской области позволить снять жилье могут 48,7% семей.

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Согласно подсчетам, семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять 80,6 тысячи рублей.

Рядом с донским регионом находятся Чувашская республика и Ульяновская область. На последнем месте идет Кабардино-Балкария с показателем 13%.

А лидером стала Кемеровская область, где 70% семей могут позволить снять жилье.

Ранее эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Доход#Кемеровская область#Семья#2024 год#Эксперты#Аренда жилья#Ульяновская область#Кабардино-Балкария
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