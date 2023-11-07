Молодой человек спас мать из пожара в центре Ростова

Позднее Telegram-канал Don_Mash рассказал, что после задымления и прибытия МЧС к месту событий прибыл местный житель. Молодой человек немедленно присоединился к спасателям, забравшись на карниз второго этажа по пожарной лестнице, чтобы спасти свою мать. Он помог эвакуировать женщину через окно. К этому моменту его бабушке уже помогли спуститься на землю.