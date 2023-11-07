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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

Молодой человек спас мать из пожара в центре Ростова

Молодой человек спас мать из пожара в центре Ростова

7 ноября 2023, 12:47
Фото: rostovgazeta.ru
Молодой человек спас мать из пожара в центре Ростова
В Ростове местный житель спас мать из горящего дома на улице Серафимовича. 84, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Напомним, во вторник, 7 ноября, стало известно, что в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар на улице Темерницкой, 83. По предварительной информации, вспыхнула кровля жилого дома.

Позднее Telegram-канал Don_Mash рассказал, что после задымления и прибытия МЧС к месту событий прибыл местный житель. Молодой человек немедленно присоединился к спасателям, забравшись на карниз второго этажа по пожарной лестнице, чтобы спасти свою мать. Он помог эвакуировать женщину через окно. К этому моменту его бабушке уже помогли спуститься на землю.

Видео: Видео: Don_Mash / rostovgazeta.ru

По словам спасенной женщины, во время пожара первой сработала сигнализация в ближайшей пиццерии, после которой на улицу повалил дым. Ростовчанка немедленно позвонила сыну, который приехал с Западного жилого массива, чтобы помочь своей семье выбраться, даже если бы МЧС еще не успели к месту пожара.

Сейчас молодой человек, его мама и бабушка в полной безопасности, их здоровью ничего не угрожает, однако оценить размер ущерба от пожара пока не удается.

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