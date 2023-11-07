На Дону доля вакансий с «удаленкой» возвращается к пандемийным показателям

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:31
Еще год назад, количество вакансий по «удаленке» достигало 5,7%, против показателей 2021 года в 7,1%. Это было вызвано снятием ограничений, которые продиктовала пандемия. Однако данные 2023 года показали, что ни компании, ни сотрудники, не готовы отказаться от преимуществ удаленного формата.
В настоящее время среди российских регионов по доле вакансий с удаленным режимом работы с большим отрывом лидирует Республика Ингушетия, составляя более половины вакансий региона — 53,3%, на втором месте Чеченская республика, где каждая третья вакансия предоставляет удаленный режим и составляет 32,4%. Третье место занимает Ненецкий АО с 30,3%.
В Ростовской области на сегодня доля вакансий в удаленном режиме уже составляет 7%, что стремительно приближает регион к пандемийным показателям. Также донской край входит в десятку регионов с гибридным режимом работы (часть времени — в офисе, часть — удаленно). И если в 2021 году их доля составляла 0,5% от всех предложений, то в 2023 года она составила 0,7%.
Среди отраслей почти 40% вакансий с удаленным режимом работы и 9,2% — с гибридным относятся к сфере ИТ. На втором месте и по «удаленке», и по «гибриду» — финансовый сектор: 31% и 6,1% соответственно.
Наименьшая доля удаленных рабочих мест в текущем году оказалось в государственных организациях и составила 0,2% от всех вакансий в государственном секторе. На тяжелое машиностроение пришлось 0,3% вакансий, на энергетику и нефтегазовую отрасль по 0,7%. Госсектор и тяжелое машиностроение занимают последние места и по гибридному формату — 0,6% и 0,2% соответственно, включая в свою тройку и сферу ЖКХ с 0,3% удаленных вакансий.
Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов говорит, что с приходом пандемии многим компаниям пришлось быстро реагировать.
— Пандемия требовала строчных решений, пересмотрели подходы в решении бизнес задач и встали на цифровые рельсы.Удаленный формат работы оказался не только удобным, но и эффективным. Организации экономили на аренде офисного пространства, а сотрудники — на расходах на транспорт и питание, — пояснил Игорь Марьясов.
В целом, практически во всех отраслях сегодня наблюдается параллельный рост количества удаленных и гибридных рабочих мест. Исключения составляют образовательные учреждения, НКО, партии, общественные и благотворительные организации. Там количество вакансий с «удаленкой» снизилось, а с «гибридом» — увеличилось.