На Дону доля вакансий с «удаленкой» возвращается к пандемийным показателям

В Ростовской области на сегодня доля вакансий в удаленном режиме уже составляет 7%, что стремительно приближает регион к пандемийным показателям. Также донской край входит в десятку регионов с гибридным режимом работы (часть времени — в офисе, часть — удаленно). И если в 2021 году их доля составляла 0,5% от всех предложений, то в 2023 года она составила 0,7%.