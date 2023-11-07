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Updated Сегодня, 19:22

На Веронском Евразийском экономическом форуме рассмотрели механизмы сотрудничества

На Веронском Евразийском экономическом форуме рассмотрели механизмы сотрудничества

7 ноября 2023, 19:22
Фото: Фонд Росконгресс
В узбекском Самарканде завершился XVI Веронский Евразийский экономический форум, собравший на одной площадке около тысячи участников из 27 стран мира.

Форум проводился под девизом «Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого». Мероприятие было посвящено новым технологиям, управленческим методикам и инвестиционным моделям, целью которых является модернизация промышленности и аграрного сектора, наращивание эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры. Об этом пишет gorod55.

В роли организаторов XVI Веронского Евразийского экономического форума выступили некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию» (Италия), Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Фонд Росконгресс.

Веронский Евразийский экономический форум собрал на своих полях политических и общественных деятелей, экспертов, представителей бизнеса и финансовых институтов, которые в ходе мероприятия изучали возможности расширения экономического и торгового сотрудничества в контексте развития Большой Евразии.

На сессиях в рамках двухдневной деловой программы велось обсуждение новых механизмов торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества стран Евразии, а также перспектив развития сырьевых и энергетических рынков.

Деловое и политическое сообщество, представлявшее евразийское пространство, особо подчеркнуло важность работы, направленной на сохранение единого рынка континента.

«Веронский Евразийский экономический форум исторически является площадкой, которая работает для достижения одной цели — объяснить и с цифрами на руках показать взаимовыгодность сотрудничества на общем пространстве от Лиссабона до Владивостока», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков. Он также указал, что для проведения Евразийского экономического форума выбрано очень важное время: именно сейчас формируются не только новые правила игры на мировых рынках, но и контуры нового экономического уклада.

Веронский экономический форум, который играет ведущую роль в развитии предпринимательства, в этом году подготовил обширную культурную программу: в рамках форума состоялись фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E., музыкальный концерт «Звезды Сан-Ремо» и выставка керамики мастеров Флоренции и Самарканда — городов, которые являются побратимами.

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