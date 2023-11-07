На Веронском Евразийском экономическом форуме рассмотрели механизмы сотрудничества

«Веронский Евразийский экономический форум исторически является площадкой, которая работает для достижения одной цели — объяснить и с цифрами на руках показать взаимовыгодность сотрудничества на общем пространстве от Лиссабона до Владивостока», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков. Он также указал, что для проведения Евразийского экономического форума выбрано очень важное время: именно сейчас формируются не только новые правила игры на мировых рынках, но и контуры нового экономического уклада.