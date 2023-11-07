«Не надо паниковать: губернатор высказался о грохоте в Таганроге и Азове

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Таким образом он прокомментировал появившиеся сообщения о грохоте в Таганроге и Азове утром во вторник. Горожане высказывали различные версии, в том числе о том, что сработала система ПВО.
Но это предположение не подтвердилось, о чем и сообщил глава региона.
«Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что ВС РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения СВО. Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи», — прокомментировал губернатор.
Он добавил, что им можно помочь — не поддаваться панике и доверять только официальной информации.