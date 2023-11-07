rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

«Не надо паниковать: губернатор высказался о грохоте в Таганроге и Азове

«Не надо паниковать: губернатор высказался о грохоте в Таганроге и Азове

7 ноября 2023, 09:55
Фото: Midjourney
«Не надо паниковать: губернатор высказался о грохоте в Таганроге и Азове

Губернатор Голубев прокомментировал грохот в Таганроге и Азове

В Ростовской области не срабатывала система ПВО во вторник, 7 ноября, сообщил губернатор Василий Голубев.
Сюжет
СВО

Таким образом он прокомментировал появившиеся сообщения о грохоте в Таганроге и Азове утром во вторник. Горожане высказывали различные версии, в том числе о том, что сработала система ПВО.

Но это предположение не подтвердилось, о чем и сообщил глава региона.

Губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО
Узнать подробнее

«Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что ВС РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения СВО. Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что им можно помочь — не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

Читайте также:
Губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВОБили по воздушным целям: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 6 ноябряИтоги недели: в Ростовской области устраивают массовые побоища, а ПВО сбивает цели
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Таганрог#Азов#ПВО#ВС РФ#СВО#Губернатор#Грохот#Последние новости Ростова на сегодня#Система ПВО#Василий Голубев#Официальная информация#Глава региона#Паника#Версии#Происшествия
Подпишитесь
«Затряслось все»: жители Таганрога заявили о звуке мощного взрыва
Сегодня, 07:15
В Ростове ищут мигранта, проломившего череп администратору компьютерного клуба
Сегодня, 05:30
Грозит 20 лет колонии: житель Ростовской области пытался сжечь военкомат
Сегодня, 06:34
Менее половины семей в Ростовской области имеют возможность снять квартиру
Сегодня, 05:54
Полиция в Ростове начала проверку из-за распивающего алкоголь ребенка
4 ноября, 14:16
В ростовском компьютерном клубе рассказали, зачем мигранты избили администратора
Сегодня, 07:43