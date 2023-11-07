«Норникель» запустил программу по улучшению экологии в Норильске

Тем не менее проблемы окружающей среды в Норильске необходимо решать, и «Норникелем» уже была разработана комплексная программа, которая значительно снизит объем вредных выбросов и улучшит экологию города. Так, был закрыт старый никелевый завод, а его производство перераспределили на другие площадки, действующие за пределами городской черты. Это привело к снижению загрязнения воздуха на 30% в самом Норильске.