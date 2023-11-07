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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:18

В Норильске начала работать программа по решению экологических проблем

«Норникель» запустил программу по улучшению экологии в Норильске

7 ноября 2023, 15:59
Фото: Евгений Тумашев
В Норильске начала работать программа по решению экологических проблем
Норильск ранее считался одним из самых загрязненных городов в России, что является типичной проблемой для промышленных центров. Развитие современной цивилизации невозможно без промышленности, но крупные предприятия причиняют ущерб окружающей среде и экологии.

Однако Норильск начал внедрять уникальные технологии, которые могут изменить представления о том, как можно сохранить окружающую среду, не закрывая производства.

 

Экологическая ситуация в Норильске

 

Издание newizv.ru пишет, что одним из основных веществ, загрязняющих воздух в Норильске, является диоксид серы. Проблему поможет решить разработанная специально для этой цели «Серная программа», которая реализуется компанией «Норникель».

Диоксид серы является побочным продуктом при производстве меди, никеля, кобальта и палладия — тех самых «зеленых металлов», которые необходимы для экологически чистых технологий, таких как электромобили, водородная энергетика и генераторы электричества из возобновляемых источников. В то же время диоксид серы позволяет развивать неатомную, водородную энергетику по всему миру.

«Серная программа» поможет решить экологическую проблему в Норильске«Серная программа» поможет решить экологическую проблему в Норильске
«Серная программа» поможет решить экологическую проблему в Норильске
Фото: Евгений Тумашев

Кроме того, в Красноярском крае производятся кобальт и медь, которые являются ключевыми металлами для мировой возобновляемой энергетики. Таким образом, несмотря на побочные эффекты производства, развитие возобновляемых источников энергии может способствовать спасению Земли от климатической катастрофы.

 

В Норильске внедряют уникальную технологию

 

Тем не менее проблемы окружающей среды в Норильске необходимо решать, и «Норникелем» уже была разработана комплексная программа, которая значительно снизит объем вредных выбросов и улучшит экологию города. Так, был закрыт старый никелевый завод, а его производство перераспределили на другие площадки, действующие за пределами городской черты. Это привело к снижению загрязнения воздуха на 30% в самом Норильске.

Закрытие никелевого завода привело к снижению уровня загрязнения воздуха в Норильске на 30%Закрытие никелевого завода привело к снижению уровня загрязнения воздуха в Норильске на 30%
Закрытие никелевого завода привело к снижению уровня загрязнения воздуха в Норильске на 30%
Фото: Евгений Тумашев

Сейчас в городе вводится уникальная методика, которая позволит максимально нейтрализовать вредные выбросы и решить проблему загрязнения воздуха. Она основана на улавливании и переработке диоксида серы в серную кислоту. Затем полученное вещество с использованием известняка полностью нейтрализуется, превращаясь в экологически безопасный гипс.

 

«Серную программу» распространят на всю Россию

 

Этот инновационный проект, названный «Серная программа», планируется внедрить на всей территории страны. Кроме того, программа включена в федеральный проект по экологии «Чистый воздух».

Норильскую «Серную программу» планируется внедрить на всей территории страныНорильскую «Серную программу» планируется внедрить на всей территории страны
Норильскую «Серную программу» планируется внедрить на всей территории страны
Фото: Евгений Тумашев

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин отметил, что даже после введения антироссийских санкций на предприятии не прекращают работы по улучшению экологии Красноярского края. Для реализации этого экологического проекта были созданы цеха, которые по размеру не уступают основному производственному комплексу. После запуска новых установок по утилизации диоксида серы только на одном Надеждинском металлургическом заводе Красноярского края будет производиться около 4 миллионов тонн гипса ежегодно, что примерно соответствует общему выпуску гипса предприятиями по всей стране.

«Норникель» уже провел испытания гипса вместе с крупнейшим отечественным производителем строительно-отделочных материалов «Волма». Первые партии гипса были произведены на мощностях «Серной программы», и результаты испытаний подтвердили, что этот материал идеально подходит для производства строительных смесей.

#Общество
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