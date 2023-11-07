«Очень громкий взрыв»: жители Таганрога рассказали, что происходит в городе

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По их словам, звук был настолько сильный, что его слышали в нескольких частях города. У местные жителей есть несколько версий происходящего, в том числе работа системы ПВО и переход самолета на сверхзвук.
Но пока комментариев властей о случившемся не поступало.
«Что-то бахнуло, в центре очень слышно. Может самолет на сверхзвук перешел», — пишут горожане.
«Что за взрыв был слышен в Восточном районе с утра», — интересуются местные жители. Также они предполагают, что могли сбить ракету.
«Пока еще не понятно, что бахнуло, но по комментарием слышал весь Таганрог и за пределами города. Сигналки на машинах работали», — заявляют горожане.
Ранее губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО.