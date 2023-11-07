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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

«Очень громкий взрыв»: Жители Таганрога рассказали, что происходит в городе

«Очень громкий взрыв»: жители Таганрога рассказали, что происходит в городе

7 ноября 2023, 07:49
Фото: Midjourney
«Очень громкий взрыв»: Жители Таганрога рассказали, что происходит в городе
В Таганроге утром во вторник, 7 ноября, был слышен грохот, похожий на взрыв, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, звук был настолько сильный, что его слышали в нескольких частях города. У местные жителей есть несколько версий происходящего, в том числе работа системы ПВО и переход самолета на сверхзвук.

Но пока комментариев властей о случившемся не поступало.

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«Что-то бахнуло, в центре очень слышно. Может самолет на сверхзвук перешел», — пишут горожане.

«Что за взрыв был слышен в Восточном районе с утра», — интересуются местные жители. Также они предполагают, что могли сбить ракету.

«Пока еще не понятно, что бахнуло, но по комментарием слышал весь Таганрог и за пределами города. Сигналки на машинах работали», — заявляют горожане.

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