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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Огонь со старинного дома начал уничтожать находящиеся рядом здания в Ростове

Огонь со старинного дома начал уничтожать находящиеся рядом здания в Ростове

7 ноября 2023, 13:10
Фото: rostovgazeta.ru
Огонь со старинного дома начал уничтожать находящиеся рядом здания в Ростове

Пожар на Темерницкой перекинулся на другие здания в Ростове

В Ростове-на-Дону огонь с загоревшегося здания на улице Темерницкой перекинулся на другие строения, сообщили очевидцы в соцсетях.

Напомним, что загорелся старинный дом на площади 375 квадратных метров, а в небо поднимаются черные клубы дыма. Сейчас горит кровля по всей площади здания.

Огонь со старинного дома перекинулся на другие здания в РостовеОгонь со старинного дома перекинулся на другие здания в Ростове
Огонь со старинного дома перекинулся на другие здания в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Пожару присвоили второй ранг сложности, а к ликвидации огня привлекли 69 человек. Они используют 22 единицы техники, но о локализации возгорания информации не было.

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Между тем, горожане заявили, что пожар перекинулся на соседние строения. По их словам, пожар мог начаться с пиццерии, которая находится в этом доме.

Огонь со старинного дома перекинулся на другие здания в РостовеОгонь со старинного дома перекинулся на другие здания в Ростове
Огонь со старинного дома перекинулся на другие здания в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Добавим, что здание построили в 1879 году.

Ранее очевидцы рассказали, что в жилом доме была пенсионерка, когда начался пожар.

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