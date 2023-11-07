Огонь со старинного дома начал уничтожать находящиеся рядом здания в Ростове

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Напомним, что загорелся старинный дом на площади 375 квадратных метров, а в небо поднимаются черные клубы дыма. Сейчас горит кровля по всей площади здания.
Пожару присвоили второй ранг сложности, а к ликвидации огня привлекли 69 человек. Они используют 22 единицы техники, но о локализации возгорания информации не было.
Между тем, горожане заявили, что пожар перекинулся на соседние строения. По их словам, пожар мог начаться с пиццерии, которая находится в этом доме.
Добавим, что здание построили в 1879 году.
Ранее очевидцы рассказали, что в жилом доме была пенсионерка, когда начался пожар.