Певица Ольга Бузова в Ростове потрогала биореактор для вирусов-мутантов

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Портал «161.ру» рассказал о визите телеведущей, исполнительницы Ольги Бузовой в Ростов в рамках нового выпуска шоу «Ольга Вузова». Во время программы Ольга посетила один из донских вузов, чтобы узнать о самых востребованных специальностях образовательного учреждения.
Во время прогулки по вузу телеведущая побывала в Ресурсном центре робототехники и приварила деталь к каркасу робота, позднее во время посещения Центра агробиотехнологиии Ольга Бузова погладила летучую мышь, которая выступает своеобразным «биореактором для возникновения новых вирусов-мутантов».
Ранее в Ростове выпустили на волю 500 летучих мышей.