Певица Ольга Бузова в Ростове потрогала биореактор для вирусов-мутантов

Во время прогулки по вузу телеведущая побывала в Ресурсном центре робототехники и приварила деталь к каркасу робота, позднее во время посещения Центра агробиотехнологиии Ольга Бузова погладила летучую мышь, которая выступает своеобразным «биореактором для возникновения новых вирусов-мутантов».