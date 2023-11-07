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Певица Ольга Бузова в Ростове потрогала биореактор для вирусов

Певица Ольга Бузова в Ростове потрогала биореактор для вирусов-мутантов

7 ноября 2023, 18:51
Фото: 1MI
Певица Ольга Бузова в Ростове потрогала биореактор для вирусов
В Ростове певица Ольга Бузова посетила один из донских вузов и потрогала «биореактор для возникновения новых вирусов», об этом сообщили донские СМИ.

Портал «161.ру» рассказал о визите телеведущей, исполнительницы Ольги Бузовой в Ростов в рамках нового выпуска шоу «Ольга Вузова». Во время программы Ольга посетила один из донских вузов, чтобы узнать о самых востребованных специальностях образовательного учреждения.

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Во время прогулки по вузу телеведущая побывала в Ресурсном центре робототехники и приварила деталь к каркасу робота, позднее во время посещения Центра агробиотехнологиии Ольга Бузова погладила летучую мышь, которая выступает своеобразным «биореактором для возникновения новых вирусов-мутантов».

Ранее в Ростове выпустили на волю 500 летучих мышей.

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