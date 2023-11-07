Политолог Сухарь рассказал, зачем Украина запустила фейк о взрыве под Ростовом

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Напомним, что громкие звуки, которые 7 ноября услышали жители Ростовской области, были не из-за работы систем ПВО, а в результате действия российских военных.
Однако украинские Telegram-каналы стали распространять фейк о том, что на аэродроме в Таганроге прогремел взрыв.
«Дело в том, что невозможно бесконечно и безгранично передавать Украине оружие. А оно на Украине уже заканчивается. Наше ПВО выбило из строя более половины западного оружия, которым представители киевского режима неоднократно хвастались», — отмечает Александр Сухарь.
Эксперт подчеркивает, Украина мониторит все российские новости. И любую ситуацию пытается переиначить на свой лад, выдавая за якобы «эффективный удар».
«Вспомните, когда в Ростове на Левбердоне на бытовой почве загорелся склад, а в украинских СМИ заговорили об успешном ударе, превратив простой склад в склад военной формы и снаряжения. Для понимающих людей эта ситуация, безусловно, была сущим бредом. Но для несведущих, могла показаться успешными действиями противника, хотя это и не соответствовало действительности», — разъясняет политолог.
Собеседник добавляет, что суть украинских фейков в конечном счете направлена на создание паники в обществе.
«К счастью, ростовчане ведут себя адекватно и не принимают на веру все заявления украинских политиков и военных», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове загорелся дом, построенный в 1879 году.