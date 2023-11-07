Политолог Сухарь рассказал, зачем Украина запустила фейк о взрыве под Ростовом

«Вспомните, когда в Ростове на Левбердоне на бытовой почве загорелся склад, а в украинских СМИ заговорили об успешном ударе, превратив простой склад в склад военной формы и снаряжения. Для понимающих людей эта ситуация, безусловно, была сущим бредом. Но для несведущих, могла показаться успешными действиями противника, хотя это и не соответствовало действительности», — разъясняет политолог.