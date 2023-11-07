Полиция в Ростове проверяет информацию о стихийном митинге в поддержку Палестины

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
По данным канала и некоторых СМИ, инцидент произошел 7 ноября в одном из жилых массивов в Октябрьском районе города. Как сообщили каналу очевидцы, на автопарковке недалеко от магазина «Семейный Магнит» собрались около 20 человек, у некоторых из них, дескать, были в руках флаги Палестины.
«К месту происшествия направлены экипажи полиции для проверки», — пишет канал. Также информацию о проверке инцидента якобы подтвердили в региональном МВД изданию Privet-Rostov. СМИ сообщило, что сообщение о митинге в полицию действительно поступало.
Однако в пресс-службе регионального МВД официально на запрос журналистов пока не ответили. А значит, информация официально не подтверждена и нуждается в уточнении.
Напомним, ранее массовые антисемитские беспорядки прошли в Дагестане. 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы Уйташ, где они искали беженцев из Израиля. Ростовский политолог Дмитрий Абросимов связал беспорядки в Махачкале с серьезным противостоянием нынешнего главы республики с отдельными местными элитами.