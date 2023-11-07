Полиция в Ростове проверяет информацию о стихийном митинге в поддержку Палестины

По данным канала и некоторых СМИ, инцидент произошел 7 ноября в одном из жилых массивов в Октябрьском районе города. Как сообщили каналу очевидцы, на автопарковке недалеко от магазина «Семейный Магнит» собрались около 20 человек, у некоторых из них, дескать, были в руках флаги Палестины.