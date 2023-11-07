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Полиция в Ростове проверяет информацию о стихийном митинге в поддержку Палестины

Полиция в Ростове проверяет информацию о стихийном митинге в поддержку Палестины

7 ноября 2023, 20:30
Фото: 1MI
Полиция в Ростове проверяет информацию о стихийном митинге в поддержку Палестины
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции проверяют информацию о якобы проведении стихийного митинга в Октябрьском районе города, пишет телеграм канал «Че по Ростову».

По данным канала и некоторых СМИ, инцидент произошел 7 ноября в одном из жилых массивов в Октябрьском районе города. Как сообщили каналу очевидцы, на автопарковке недалеко от магазина «Семейный Магнит» собрались около 20 человек, у некоторых из них, дескать, были в руках флаги Палестины.

«К месту происшествия направлены экипажи полиции для проверки», — пишет канал. Также информацию о проверке инцидента якобы подтвердили в региональном МВД изданию Privet-Rostov. СМИ сообщило, что сообщение о митинге в полицию действительно поступало.

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Однако в пресс-службе регионального МВД официально на запрос журналистов пока не ответили. А значит, информация официально не подтверждена и нуждается в уточнении.

Напомним, ранее массовые антисемитские беспорядки прошли в Дагестане. 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы Уйташ, где они искали беженцев из Израиля. Ростовский политолог Дмитрий Абросимов связал беспорядки в Махачкале с серьезным противостоянием нынешнего главы республики с отдельными местными элитами.

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