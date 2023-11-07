Появилось видео пожара в старинном здании в центре Ростова

МЧС опубликовали кадры, на которых видно, как пожарные ликвидируют очаг огня и тушат кровлю дореволюционного здания. В районе построек сильное задымление, движение транспорта на участке временно приостановлено. По последним данным, люди из строений были эвакуированы, ни одного пострадавшего в ходе ЧС не зарегистрировано.