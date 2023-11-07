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Появилось видео пожара в старинном здании в центре Ростова

Появилось видео пожара в старинном здании в центре Ростова

7 ноября 2023, 13:11
Фото: 1MI
Появилось видео пожара в старинном здании в центре Ростова

Около 70 пожарных задействованы в ликвидации огня в центре Ростова

В Ростове привлекли уже около 70 пожарных к ликвидации масштабного пожара в центре города, видео поделились в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 7 ноября, в центре Ростова уже больше часа пылает пожар на улице Темерницкой, 83. За минувший час огонь разросся и охватил площадь 375 квадратных метров.

Пожар на Темерницкой и Серафимовича 7 ноября
Видео: Видео: МЧС / rostovgazeta.ru

МЧС опубликовали кадры, на которых видно, как пожарные ликвидируют очаг огня и тушат кровлю дореволюционного здания. В районе построек сильное задымление, движение транспорта на участке временно приостановлено. По последним данным, люди из строений были эвакуированы, ни одного пострадавшего в ходе ЧС не зарегистрировано.

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Ранее молодой ростовчанин спас мать из огня.

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