Появилось видео пожара в старинном здании в центре Ростова

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Во вторник, 7 ноября, в центре Ростова уже больше часа пылает пожар на улице Темерницкой, 83. За минувший час огонь разросся и охватил площадь 375 квадратных метров.
МЧС опубликовали кадры, на которых видно, как пожарные ликвидируют очаг огня и тушат кровлю дореволюционного здания. В районе построек сильное задымление, движение транспорта на участке временно приостановлено. По последним данным, люди из строений были эвакуированы, ни одного пострадавшего в ходе ЧС не зарегистрировано.