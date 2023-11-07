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Ростов-на-Дону украсят к Новому году до 20 декабря

Ростов-на-Дону украсят к Новому году до 20 декабря

7 ноября 2023, 17:22
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону украсят к Новому году до 20 декабря
В Ростове улицы города украсят к празднованию Нового года до 20 декабря, об этом объявили в пресс-службе администрации города.

Вечером вторника, 7 ноября, начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова Мария Петрова объявила, что в Ростове ведутся работы по разработке концепции комплексного оформления города к Новому году. Разработку проекта обещают закончить через восемь дней.

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Проект представят общественности после того, как детали концепции утвердят, а потому никакой информации об украшении Ростова и бюджете на эти цели пока нет.

«Мероприятия по оформлению города планируется завершить к 20 декабря 2023 года», — сообщила Мария Петрова.

Напомним, ранее стало известно, что во время подготовки оформления Ростова ко Дню города бюджет урезали в 10 раз.

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