Ростов-на-Дону украсят к Новому году до 20 декабря

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Вечером вторника, 7 ноября, начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова Мария Петрова объявила, что в Ростове ведутся работы по разработке концепции комплексного оформления города к Новому году. Разработку проекта обещают закончить через восемь дней.
Проект представят общественности после того, как детали концепции утвердят, а потому никакой информации об украшении Ростова и бюджете на эти цели пока нет.
«Мероприятия по оформлению города планируется завершить к 20 декабря 2023 года», — сообщила Мария Петрова.
Напомним, ранее стало известно, что во время подготовки оформления Ростова ко Дню города бюджет урезали в 10 раз.