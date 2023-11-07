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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону

«Ростова в маршруте нет»: дети не увидят поезд Деда Мороза на Дону

7 ноября 2023, 14:07
Фото: Midjourney

Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону

Ростовскую область в этом году снова не посетит праздничный поезд Деда Мороза, следует из расписания на сайте РЖД.

Состав в ноябре отправится из Великого Устюга и будет курсировать по стране до середины января. Всего он успеет побывать в 85 городах страны.

«Для тех, кто хочет посетить передвижную резиденцию — специальная программа и подарки от Деда Мороза. Будет новое развлечение — кукольный театр с веселым новогодним представлением», — говорится в публикации.

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Однако Ростова-на-Дону в этом списке не оказалось. Причина, по которой состав не будет заезжать в донской регион, не раскрывается.

Добавим, что поезд отправится 11 ноября, а вернется обратно 13 января 2024 года. В списке городов есть Пермь, Киров, Муром, Рязань, Воронеж и Астрахань.

Ранее из Ростова запустили туристические поезда в Республику Адыгею.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#РЖД#Дед Мороз#Рязань#Воронеж#Пермь#Астрахань
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