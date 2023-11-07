«Ростова в маршруте нет»: дети не увидят поезд Деда Мороза на Дону

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Состав в ноябре отправится из Великого Устюга и будет курсировать по стране до середины января. Всего он успеет побывать в 85 городах страны.
«Для тех, кто хочет посетить передвижную резиденцию — специальная программа и подарки от Деда Мороза. Будет новое развлечение — кукольный театр с веселым новогодним представлением», — говорится в публикации.
Однако Ростова-на-Дону в этом списке не оказалось. Причина, по которой состав не будет заезжать в донской регион, не раскрывается.
Добавим, что поезд отправится 11 ноября, а вернется обратно 13 января 2024 года. В списке городов есть Пермь, Киров, Муром, Рязань, Воронеж и Астрахань.
Ранее из Ростова запустили туристические поезда в Республику Адыгею.