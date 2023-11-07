Ростовскую область начнет заливать дождями с 9 ноября

Синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили, что в среду, 8 ноября, жителей региона ожидает умеренно прохладная погода с температурой воздуха до +16 и ветром скоростью до девяти метров в секунду. Однако в ночь на среду следует быть готовыми к похолоданию до нуля градусов на севере региона, в остальных районах ожидается от +3 до +8 градусов.