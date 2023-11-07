Ростовскую область начнет заливать дождями с 9 ноября

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили, что в среду, 8 ноября, жителей региона ожидает умеренно прохладная погода с температурой воздуха до +16 и ветром скоростью до девяти метров в секунду. Однако в ночь на среду следует быть готовыми к похолоданию до нуля градусов на севере региона, в остальных районах ожидается от +3 до +8 градусов.
Уже в четверг, 9 ноября, погода ухудшится. Ожидаются умеренные и сильные дожди, а на юге Ростовской области ожидаются грозы с сильным метром скоростью до 17 метров в секунду.
В пятницу дожди продолжатся, а дневная температура опустится до +7-12 градусов.
Ранее стало известно, когда резко похолодает в Ростове.