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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Ростовскую область начнет заливать дождями с 9 ноября

Ростовскую область начнет заливать дождями с 9 ноября

7 ноября 2023, 18:02
Фото: Midjourney
Ростовскую область начнет заливать дождями с 9 ноября
В Ростовской области ожидаются дожди и грозы с 9 ноября, об этом сообщили метеорологи.

Синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили, что в среду, 8 ноября, жителей региона ожидает умеренно прохладная погода с температурой воздуха до +16 и ветром скоростью до девяти метров в секунду. Однако в ночь на среду следует быть готовыми к похолоданию до нуля градусов на севере региона, в остальных районах ожидается от +3 до +8 градусов.

Стало известно, когда в Ростовской области пройдут дожди
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Уже в четверг, 9 ноября, погода ухудшится. Ожидаются умеренные и сильные дожди, а на юге Ростовской области ожидаются грозы с сильным метром скоростью до 17 метров в секунду.

В пятницу дожди продолжатся, а дневная температура опустится до +7-12 градусов.

Ранее стало известно, когда резко похолодает в Ростове.

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