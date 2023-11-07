Школа № 44 приняла своих учеников после капитального ремонта

У Александра Петрина дочка учится в пятом классе. И ростовчанин, как и его ребенок, обновлениями школы доволен.

— У школы теперь совсем другой облик. Здесь абсолютно все новое и я уверен, что детям очень приятно погрузиться в эту атмосферу радости, тепла и уюта. Хочется верить, что в таких условиях у детей будут не просто хорошие оценки, а новые научные достижения, которые послужат на благо нашего города, области и всей страны, — поясняет отец школьницы.

На время капитального ремонта дочка Александра училась в школе № 111. Как говорит Александр Петрин, на протяжении всего времени все было организовано на лучшем уровне.

— Каждый день детей забирали от нашей школы и везли в другую, после занятий привозили обратно. Хочу поблагодарить администрацию города и руководство школы, за проведенную работу и подготовку, — уточнил счастливый отец.