Школа № 44 приняла своих учеников после капитального ремонта

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Школу после капитального ремонта действительно не узнать. Просторные кабинеты оснащены современным оборудованием. Как отметил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, основной упор в дизайн-проекте сделан на экологию.
— Для физического и творческого развития детей здесь обустроены спортивный и актовый залы, а для развития научной деятельности — биоинженерная лаборатория. Также в школе появился свой музей, где ребята смогут больше узнавать об истории города, региона, страны, — сказал глава городской администрации, и добавил — пусть школа будет местом, куда хочется возвращаться с радостью!
Ребята и учителя переступили порог обновлённой школы нарядными и счастливыми. Не менее долгожданным возвращение в родные стены стало и для родителей школьников. Они отметили, что ремонт превзошел все ожидания.
У Александра Петрина дочка учится в пятом классе. И ростовчанин, как и его ребенок, обновлениями школы доволен.
— У школы теперь совсем другой облик. Здесь абсолютно все новое и я уверен, что детям очень приятно погрузиться в эту атмосферу радости, тепла и уюта. Хочется верить, что в таких условиях у детей будут не просто хорошие оценки, а новые научные достижения, которые послужат на благо нашего города, области и всей страны, — поясняет отец школьницы.
На время капитального ремонта дочка Александра училась в школе № 111. Как говорит Александр Петрин, на протяжении всего времени все было организовано на лучшем уровне.
— Каждый день детей забирали от нашей школы и везли в другую, после занятий привозили обратно. Хочу поблагодарить администрацию города и руководство школы, за проведенную работу и подготовку, — уточнил счастливый отец.
День открытия обновленной школы около дома стал настоящим праздником и для детей Ксении Игнашиной, у которой здесь учится две дочери.
— Младшая учится в первом классе, а старшая в третьем. Мои дети от школы в восторге. Сейчас я прогулялась по школе и меня переполняют эмоции. Школа просто супер современная, здесь очень красиво. Оборудованы зоны отдыха и кабинеты. Если бы я училась в такой школе, точно бы закончила ее с медалью, — поделилась впечатлениями мама двух школьниц.
Старт учебному процессу дали фейерверком, концертом и первым звонком. И дети, и родители остались школой очень довольны. Теперь ребятам ничто не помешает постигать науку и развиваться.
Добавим, что администрация города выполнила все обязательства по капремонту школ в текущем году. Как и планировалось, свои двери после обновления распахнули 6 общеобразовательных организаций: № 104, 45, 49, 70, 10, 44. Каждая из школ получила современную мебель, компьютерную и исследовательскую технику.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году на территории города одновременно строится шесть школьных комплексов, на 7 тысяч 776 мест. Строительство четырех из них ведется в рамках национального проекта «Образование»: Школа в микрорайоне «ЮФУ» на 1650 мест; Школа на 1340 мест в районе Ростовского моря; Школа на 1275 учащихся в 6 микрорайоне жилого района «Левенцовский»; Школа на 1100 учащихся в 5 микрорайоне жилого района «Левенцовский».