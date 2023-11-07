Стала известна дата резкого похолодания в Ростове

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Во вторник будет солнечная погода с температурой 16 градусов, а скорость ветра составит четыре метра в секунду. В среду ожидается облачная погода, а столбики термометров покажут 15 градусов.
В четверг в регионе пройдут дожди, а воздух прогреется до 14 градусов. Но в этот день может усилиться ветер.
С пятницы, 10 ноября, похолодает до 12 градусов. В субботу будет облачно с температурой 13 градусов, осадков не ожидается.
Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили.