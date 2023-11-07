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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Похолодание придет в Ростовскую область с 10 ноября

Стала известна дата резкого похолодания в Ростове

7 ноября 2023, 04:55
Фото: 1MI

Похолодание придет в Ростовскую область с 10 ноября

В Ростовской области в пятницу, 10 ноября, опустится температура воздуха, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник будет солнечная погода с температурой 16 градусов, а скорость ветра составит четыре метра в секунду. В среду ожидается облачная погода, а столбики термометров покажут 15 градусов.

В четверг в регионе пройдут дожди, а воздух прогреется до 14 градусов. Но в этот день может усилиться ветер.

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С пятницы, 10 ноября, похолодает до 12 градусов. В субботу будет облачно с температурой 13 градусов, осадков не ожидается.

Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили.

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