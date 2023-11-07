Стало известно, зачем житель Ростовской области пытался поджечь военкомат

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По информации издания, в Морозовске в понедельник, 6 ноября, мужчина кинул несколько коктейлей Молотова в здание, но возгорания не произошло. А его самого удалось задержать.
«Он заявил, что пошел поджигать здание, так как там кто-то находился, а он хотел помочь поймать преступников. Теперь с ним работают правоохранители», — уточнило издание.
Ранее Telegram-каналы писали, что задержанному 50 лет и он является жителем хутора Степано-Саченский. Добавим, что официальной информации о случившемся не было, она уточняется.
До этого в донской столице осудили мужчину за попытку поджечь военкомат.