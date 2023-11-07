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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Стало известно, зачем житель Ростовской области пытался поджечь военкомат

Стало известно, зачем житель Ростовской области пытался поджечь военкомат

7 ноября 2023, 07:19
Фото: 1MI
Стало известно, зачем житель Ростовской области пытался поджечь военкомат

Житель Ростовской области заявил, что хотел сжечь военкомат из-за преступников

Житель Ростовской области, которого задержали за поджог военкомата, рассказал, зачем это сделал, сообщает РИА «Новости».

По информации издания, в Морозовске в понедельник, 6 ноября, мужчина кинул несколько коктейлей Молотова в здание, но возгорания не произошло. А его самого удалось задержать.

«Он заявил, что пошел поджигать здание, так как там кто-то находился, а он хотел помочь поймать преступников. Теперь с ним работают правоохранители», — уточнило издание.

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Ранее Telegram-каналы писали, что задержанному 50 лет и он является жителем хутора Степано-Саченский. Добавим, что официальной информации о случившемся не было, она уточняется.

До этого в донской столице осудили мужчину за попытку поджечь военкомат.

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