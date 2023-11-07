Строительство кампуса мирового уровня «СахалинTech» перешло в активную фазу

«Пока строится кампус, у нас есть небольшой период на формирование новых научных направлений — их определяют потребности бизнеса и приоритеты региона. Мы не будем заниматься наукой, которая лежит на полке. Мы хотим делать то, что необходимо для развития Сахалинской области и всего Дальнего Востока России», — подчеркнул и. о. ректора СахГУ Александр Самардак. — На встрече с ученым советом университета губернатор обозначил задачи, которые стоят перед рыбопромышленным комплексом. Мы сейчас готовим марикультурный биотехнопарк, в 2024 году он начнет функционировать».