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Территорию распланируют под дорогу у гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону

Территорию распланируют под дорогу у гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону

7 ноября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Территорию распланируют под дорогу у гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону
«Специализированному застройщику „Южный“ разрешили распланировать территорию возле гребного канала „Дон“, говорится в документах на сайте городской администрации.

Речь идет о строительстве дороги восточнее Гребного канала «Дон» от улицы Бориса Слюсаря в южном направлении. Компании разрешили подготовить проект планировки и межевания территории.

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Площадь территории составляет 183,1 гектара. Подпись на постановлении уже поставил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Когда именно будет построена дорога, пока информации нет. Согласно данным системы «Спарк, „Специализированный застройщик „Южный“ зарегистрирован в 2023 году.

Ранее ремонт трассы от Ростовской области до ЛНР пошел не по графику. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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