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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Украинские паблики пытаются заставить паниковать ростовчан на теме звуков взрыва

Украинские паблики пытаются посеять панику среди ростовчан на теме звуков взрыва

7 ноября 2023, 11:55
Фото: 1MI
Украинские паблики пытаются заставить паниковать ростовчан на теме звуков взрыва
Громкие звуки, которые слышали жители Ростовской области во вторник, 7 ноября, являются следствием работы ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Украинские Telegram-каналы начали распространять информацию, что на аэродроме в Таганроге прогремел взрыв. Но все это оказалось фейком.

«Громкие звуки объясняются действиями ВС РФ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев», — пишет канал.

Губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО
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Отмечается, что грохот был не из-за системы ПВО, а в результате огневого поражения, которое российские военные ведут по позициям ВСУ. Губернатор призвал местных жителей не поддаваться панике.

Читайте также о том, как губернатор Голубев призвал помогать военным выполнять задачи СВО.

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