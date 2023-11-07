Украинские паблики пытаются посеять панику среди ростовчан на теме звуков взрыва

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Украинские Telegram-каналы начали распространять информацию, что на аэродроме в Таганроге прогремел взрыв. Но все это оказалось фейком.
«Громкие звуки объясняются действиями ВС РФ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев», — пишет канал.
Отмечается, что грохот был не из-за системы ПВО, а в результате огневого поражения, которое российские военные ведут по позициям ВСУ. Губернатор призвал местных жителей не поддаваться панике.
Читайте также о том, как губернатор Голубев призвал помогать военным выполнять задачи СВО.