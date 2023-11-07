В Банке ДОМ. РФ назвали лидирующие по спросу на ипотеку в октябре регионы России

Показатель за октябрь текущего года на 45 процентов превышает данные за аналогичный период прошлого года в количестве и на 63 процента в объеме. В общей сложности с начала года банк провел порядка 38 тысяч ипотечных сделок на сумму, которая превышает 197 миллиардов рублей. В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года сумма на 45% больше.