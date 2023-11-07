В Банке ДОМ. РФ назвали лидирующие по спросу на ипотеку в октябре регионы России

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Показатель за октябрь текущего года на 45 процентов превышает данные за аналогичный период прошлого года в количестве и на 63 процента в объеме. В общей сложности с начала года банк провел порядка 38 тысяч ипотечных сделок на сумму, которая превышает 197 миллиардов рублей. В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года сумма на 45% больше.
Наибольшее количество ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ было оформлено жителями Москвы и Московской области (на 8,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (1,6 миллиарда рублей), Краснодарского края (1,4 миллиарда рублей), Тюменской области (порядка 1 миллиарда рублей) и Республики Татарстан (порядка 900 миллионов рублей).
В десятке лидеров также Самарская (около 800 млн рублей), Новосибирская (около 700 млн рублей), Ленинградская и Ростовская области (по 650 млн рублей) и Приморье (600 млн рублей).
Максимальный рост зафиксирован в Самарской области (в 2,8 раза), Москве (в 2,5 раза), Санкт-Петербурге (в 2 раза), Тюменской (в 1,7 раза) и Ростовской области (в 1,6 раза), а также в Краснодарском крае (в 1,6 раза).
«Мы видим изменения в структуре выдач нашего банка. Существенно увеличилась доля семейной и ИТ-ипотеки — до 34% и 17,5% против 24% и 6% в прошлом году. Ими в общей сложности в октябре воспользовались 1800 семей, объем кредитования в рамках госпрограммы для семей с детьми вырос в 2,3 раза, а по ИТ-ипотеке — в 4,7 раза. При этом снизилась доля вторички — 7,5% против 15,5% в прошлом году», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.