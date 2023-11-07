«В небе появился след»: ростовчане заявили о грохоте в небе

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Напомним, что с самого утра грохот напугал жителей Таганрога, которые оставили сотни комментариев по этому поводу. Они рассказали, что слышали его по всему городу и высказали предположения о самолете, который перешел на сверхзвук. Другие уверены, что сработала система ПВО.
Но пока никакой официальной информации об этом не поступало, информация уточняется. Между тем, о громком звуке в дневное время рассказали жители Ростова.
«Снова громкий звук в небе, появился след», — написал автор. Но подробностей пока нет.
Добавим, что в регионе в последнее время несколько раз срабатывала система ПВО по воздушным объектам. После этого губернатор попросил жителей донского региона не паниковать, когда это происходит.