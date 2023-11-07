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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

«В небе появился след»: ростовчане заявили о грохоте в небе

«В небе появился след»: ростовчане заявили о грохоте в небе

7 ноября 2023, 09:37
Фото: Midjourney
«В небе появился след»: ростовчане заявили о грохоте в небе
В небе над Ростовом-на-Дону во вторник, 7 ноября, раздался сильный грохот и появился след, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что с самого утра грохот напугал жителей Таганрога, которые оставили сотни комментариев по этому поводу. Они рассказали, что слышали его по всему городу и высказали предположения о самолете, который перешел на сверхзвук. Другие уверены, что сработала система ПВО.

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Но пока никакой официальной информации об этом не поступало, информация уточняется. Между тем, о громком звуке в дневное время рассказали жители Ростова.

«Снова громкий звук в небе, появился след», — написал автор. Но подробностей пока нет.

Добавим, что в регионе в последнее время несколько раз срабатывала система ПВО по воздушным объектам. После этого губернатор попросил жителей донского региона не паниковать, когда это происходит.

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