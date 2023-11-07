«В небе появился след»: ростовчане заявили о грохоте в небе

Напомним, что с самого утра грохот напугал жителей Таганрога, которые оставили сотни комментариев по этому поводу. Они рассказали, что слышали его по всему городу и высказали предположения о самолете, который перешел на сверхзвук. Другие уверены, что сработала система ПВО.