В Ростове ищут мигранта, проломившего череп администратору компьютерного клуба

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В полицию поступило сообщение о конфликте между посетителем и администратором. Во время потасовки сотрудник получил травмы, его доставили в больницу.
«Полицейские устанавливают личность человека, причинившего телесные повреждения потерпевшему. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении.
Ранее Don Mash писал, что конфликт начался с компании молодых людей, похожих на мигрантов, которые вели себя агрессивно в клубе. Также стало известно, что пострадавший госпитализирован в БСМП в тяжелом состоянии, у него раздроблены черепные кости.