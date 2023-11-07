В Ростове ищут мигранта, проломившего череп администратору компьютерного клуба

Ранее Don Mash писал, что конфликт начался с компании молодых людей, похожих на мигрантов, которые вели себя агрессивно в клубе. Также стало известно, что пострадавший госпитализирован в БСМП в тяжелом состоянии, у него раздроблены черепные кости.