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В Ростове ищут мигранта, проломившего череп администратору компьютерного клуба

В Ростове ищут мигранта, проломившего череп администратору компьютерного клуба

7 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону разыскивают участника конфликта, в котором травмы получил администратор компьютерного клуба, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение о конфликте между посетителем и администратором. Во время потасовки сотрудник получил травмы, его доставили в больницу.

«Полицейские устанавливают личность человека, причинившего телесные повреждения потерпевшему. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении.

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Ранее Don Mash писал, что конфликт начался с компании молодых людей, похожих на мигрантов, которые вели себя агрессивно в клубе. Также стало известно, что пострадавший госпитализирован в БСМП в тяжелом состоянии, у него раздроблены черепные кости.

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