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В Ростове назвали маршруты с самыми переполненными автобусами

В Ростове назвали самые перегруженные маршруты автобусов

7 ноября 2023, 17:01
Фото: Midjourney
В Ростове назвали маршруты с самыми переполненными автобусами

В Ростове назвали маршруты с самыми переполненными автобусами

В Ростове назвали маршруты, которые обслуживают наибольшее число пассажиров, об этом рассказали на портале «Ростовского городского транспорта».

Во вторник, 7 ноября, аналитики портала «Ростовский городской транспорт» поделились результатами исследования данных «Агентства развития платёжных систем». Данные включали в себя информацию о количестве перевезенных пассажиров за период с января по сентябрь 2023 года, а также качественный состав пассажиров — какими средствами они пользовались для оплаты проезда.

Самыми популярными у пассажиров стали маршруты №71, 67 и 80. Маршруты перевозят пассажиров из Левенцовки на Центральный рынок или Сельмаш, а также из Александровки до Железнодорожного вокзала. Самым загруженным оказался маршрут №71, который перевез за девять месяцев текущего года 4,48 миллиона пассажиров. Также в топ-20 востребованных у ростовчан и гостей города маршрутов вошли автобусы № 3 и 3а, 4,16, 18, 21, 22, 33-35, 40, 42, 65 и 65а, 78, 83 и 90.

«Ростовский городской транспорт» поделился результатами исследования данных «Агентства развития платёжных систем»«Ростовский городской транспорт» поделился результатами исследования данных «Агентства развития платёжных систем»
«Ростовский городской транспорт» поделился результатами исследования данных «Агентства развития платёжных систем»
Фото: Ростовский городской транспорт

Также авторы представили аналитику по самым «тесным» маршрутам, которые отличаются сменяемостью пассажиров и количеством автобусов на линии.

«Для расчетов учитывалось примерное среднее количество пассажиров, приходящихся на один автобус — эти данные неточные, поэтому и результаты могут говорить лишь о примерной оценке», — сказано в сообщении.

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Авторы рассказали, что рейтинг лидеров возглавил маршрут №21, поскольку его обслуживают только автобусы среднего класса. На втором месте оказались маршрут №80 с показателями почти 343,2 тысячи пассажира на автобус, а на третьем — маршрут №67.

Ранее стало известно, что в Ростове найдут перевозчика, который возьмет на себя обслуживание маршрутов до «Меги».

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