В Ростове назвали самые перегруженные маршруты автобусов

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Published Сегодня, 17:01
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Во вторник, 7 ноября, аналитики портала «Ростовский городской транспорт» поделились результатами исследования данных «Агентства развития платёжных систем». Данные включали в себя информацию о количестве перевезенных пассажиров за период с января по сентябрь 2023 года, а также качественный состав пассажиров — какими средствами они пользовались для оплаты проезда.
Самыми популярными у пассажиров стали маршруты №71, 67 и 80. Маршруты перевозят пассажиров из Левенцовки на Центральный рынок или Сельмаш, а также из Александровки до Железнодорожного вокзала. Самым загруженным оказался маршрут №71, который перевез за девять месяцев текущего года 4,48 миллиона пассажиров. Также в топ-20 востребованных у ростовчан и гостей города маршрутов вошли автобусы № 3 и 3а, 4,16, 18, 21, 22, 33-35, 40, 42, 65 и 65а, 78, 83 и 90.
Также авторы представили аналитику по самым «тесным» маршрутам, которые отличаются сменяемостью пассажиров и количеством автобусов на линии.
«Для расчетов учитывалось примерное среднее количество пассажиров, приходящихся на один автобус — эти данные неточные, поэтому и результаты могут говорить лишь о примерной оценке», — сказано в сообщении.
Авторы рассказали, что рейтинг лидеров возглавил маршрут №21, поскольку его обслуживают только автобусы среднего класса. На втором месте оказались маршрут №80 с показателями почти 343,2 тысячи пассажира на автобус, а на третьем — маршрут №67.
Ранее стало известно, что в Ростове найдут перевозчика, который возьмет на себя обслуживание маршрутов до «Меги».