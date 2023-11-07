В Ростове назвали самые перегруженные маршруты автобусов

Самыми популярными у пассажиров стали маршруты №71, 67 и 80. Маршруты перевозят пассажиров из Левенцовки на Центральный рынок или Сельмаш, а также из Александровки до Железнодорожного вокзала. Самым загруженным оказался маршрут №71, который перевез за девять месяцев текущего года 4,48 миллиона пассажиров. Также в топ-20 востребованных у ростовчан и гостей города маршрутов вошли автобусы № 3 и 3а, 4,16, 18, 21, 22, 33-35, 40, 42, 65 и 65а, 78, 83 и 90.