В Ростове пожар спровоцировал огромные пробки в центре города

К работам по ликвидации огня пришлось привлечь около 70 спасателей и 22 единицы спецтехники, из-за которых перекрыли сразу две улицы — переулок Газетный и улицу Серафимовича. Обе улицы односторонние, и пока там ведутся работы по ликвидации пожара гражданский транспорт не сможет въехать в зону ЧС. В настоящий момент движение организовано по улице Московской, где из-за пожара уже возникла серьезная пробка.