В Ростове пожар спровоцировал огромные пробки в центре города

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Напомним, в центре Ростова на пересечении улиц Темерницкой, Серафимовича и переулка Газетного уже второй час горит жилая застройка. Причиной возникновения огня, по предварительной информации от очевидцев, стало возгорание на территории нового бара «Искра».
К работам по ликвидации огня пришлось привлечь около 70 спасателей и 22 единицы спецтехники, из-за которых перекрыли сразу две улицы — переулок Газетный и улицу Серафимовича. Обе улицы односторонние, и пока там ведутся работы по ликвидации пожара гражданский транспорт не сможет въехать в зону ЧС. В настоящий момент движение организовано по улице Московской, где из-за пожара уже возникла серьезная пробка.