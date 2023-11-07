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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

В Ростове пожар спровоцировал огромные пробки в центре города

В Ростове пожар спровоцировал огромные пробки в центре города

7 ноября 2023, 13:30
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове пожар спровоцировал огромные пробки в центре города

В Ростове из-за пожара перекрыли проезд по двум улицам в центре города

В Ростове из-за пожара в исторической части города две улицы перекрыли для частного транспорта, об этом сообщили очевидцы.

Напомним, в центре Ростова на пересечении улиц Темерницкой, Серафимовича и переулка Газетного уже второй час горит жилая застройка. Причиной возникновения огня, по предварительной информации от очевидцев, стало возгорание на территории нового бара «Искра».

Видео пожара на Темерницкой 7 ноября
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К работам по ликвидации огня пришлось привлечь около 70 спасателей и 22 единицы спецтехники, из-за которых перекрыли сразу две улицы — переулок Газетный и улицу Серафимовича. Обе улицы односторонние, и пока там ведутся работы по ликвидации пожара гражданский транспорт не сможет въехать в зону ЧС. В настоящий момент движение организовано по улице Московской, где из-за пожара уже возникла серьезная пробка.

Фото: Яндекс Карты

Ранее стало известно, что в Ростове горит здание, построенное еще в XIX веке.

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