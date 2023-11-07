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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В ростовском компьютерном клубе рассказали причины избиения администратора

В ростовском компьютерном клубе рассказали, зачем мигранты избили администратора

7 ноября 2023, 07:43
Фото: 1MI
В ростовском компьютерном клубе рассказали причины избиения администратора
Администратор компьютерного клуба находится в больнице в довольно-таки тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту RostovGazeta в компьютерном клубе на Космонавтов, 25/1 в Ростове.

Напомним, что в Сети появилась информация о конфликте между посетителем компьютерного клуба в Ростове и администратором. Во время потасовки сотрудник клуба получил травмы, его доставили в больницу.

«Добавить нечего. Все, что написано, так и есть», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в компьютерном клубе.

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В клубе разъяснили, что когда люди приходят играть, они вносят оплату, после чего присаживаются за компьютер и играют. Эта компания — не платила.

«Конфликт произошел на ровном месте. Люди зашли в клуб, сидели и кайфовали. Так не должно быть. Их попросили выйти из клуба, а им это не понравилось», — подчеркнули в клубе.

Также собеседник добавил, что после избиения администратора, эти люди в клубе больше не появлялись.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове ищут мигранта, проломившего череп администратору компьютерного клуба.

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