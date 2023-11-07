В ростовском компьютерном клубе рассказали, зачем мигранты избили администратора

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Напомним, что в Сети появилась информация о конфликте между посетителем компьютерного клуба в Ростове и администратором. Во время потасовки сотрудник клуба получил травмы, его доставили в больницу.
«Добавить нечего. Все, что написано, так и есть», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в компьютерном клубе.
В клубе разъяснили, что когда люди приходят играть, они вносят оплату, после чего присаживаются за компьютер и играют. Эта компания — не платила.
«Конфликт произошел на ровном месте. Люди зашли в клуб, сидели и кайфовали. Так не должно быть. Их попросили выйти из клуба, а им это не понравилось», — подчеркнули в клубе.
Также собеседник добавил, что после избиения администратора, эти люди в клубе больше не появлялись.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове ищут мигранта, проломившего череп администратору компьютерного клуба.