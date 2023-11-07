В Ростовской области будут судить морпеха ВСУ, расстрелявшего человека за хлеб

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Напомним, в начале года в Южный окружной военный суд на рассмотрение поступило дело военнослужащего из Украины Антона Чередника, которого подозревают в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, насильственном захвате власти, убийстве и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Следственные органы представили версию, согласно которой весной 2016 года Чередник добровольно поступил на службу ВСУ, а вечером 27 марта 2022 года на территории ДНР в поселке Мирном подозреваемый якобы расстрелял гражданское лицо.
Сообщается, что мужчина запугал местных жителей очередью выстрелов из автомата, приказал им лечь на землю и ударил одного из людей автоматом в лицо. После мужчина заставил их встать, раздеться и потребовал одного из них произнести слово «хлеб» на украинском языке.
«В связи с тем, что, по мнению Чередника, потерпевший не смог правильно произнести указанное слово, подсудимый произвел в него два выстрела из автомата, от которых тот скончался на месте», — сказано в сообщении.
Чередника задержали уже 3 апреля 2022 года во время выполнения боевой задачи, его будут судить 8 ноября в 9.40 мск.
Информация о ходе заседаний будет уточняться.
Напомним, ранее прокурор запросил для Антона Чередника 17 лет колонии.