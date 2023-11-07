В Ростовской области будут судить морпеха ВСУ, расстрелявшего человека за хлеб

Сообщается, что мужчина запугал местных жителей очередью выстрелов из автомата, приказал им лечь на землю и ударил одного из людей автоматом в лицо. После мужчина заставил их встать, раздеться и потребовал одного из них произнести слово «хлеб» на украинском языке.