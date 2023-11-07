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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

В Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях

В Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях

7 ноября 2023, 16:25
Фото: 1MI
В Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях
Жителей Ростовской области начнут предупреждать о магнитных бурях, об этом сообщил портал ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отправил главе ГУ МЧС России Александру Куренкову обращение с инициативой ввести SMS-информирование граждан в разных регионах страны о приближающихся магнитных бурях.

По словам Даванкова, это позволит метеозависимым людям заранее подготовить себя к возможному ухудшению самочувствия, в том числе скорректировать дозы лекарств, питания, режим и ежедневную физическую активность.

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Вице-спикер уверен, что подобная система информирования важна не меньше, чем предупреждение граждан о ЧС природного и техногенного характера.

«Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления SMS-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей», — утверждает Владислав Даванков.

Решение о введении такой системы информирования пока не было принято, данные будут уточняться.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, как себя вести во время магнитных бурь.

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