В Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отправил главе ГУ МЧС России Александру Куренкову обращение с инициативой ввести SMS-информирование граждан в разных регионах страны о приближающихся магнитных бурях.
По словам Даванкова, это позволит метеозависимым людям заранее подготовить себя к возможному ухудшению самочувствия, в том числе скорректировать дозы лекарств, питания, режим и ежедневную физическую активность.
Вице-спикер уверен, что подобная система информирования важна не меньше, чем предупреждение граждан о ЧС природного и техногенного характера.
«Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления SMS-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей», — утверждает Владислав Даванков.
Решение о введении такой системы информирования пока не было принято, данные будут уточняться.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, как себя вести во время магнитных бурь.