В Ростовской области жители становятся богаче и поджигают военкоматы

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Во вторник, 7 ноября, аналитики Ростовстата объявили, что средняя зарплата жителей Ростовской области превысила 50 тысяч рублей.
Согласно данным областного органа статистики, за период с января по август 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата населения составила 50,1 тысячи рублей. Прирост составил около 15,7%.
При этом самые высокие зарплаты фиксировали в страховой и финансовой сфере, где средние показатели зарплат достигли 83,7 тысячи рублей. Зарплаты работников сферы информации и связи и научных сотрудников варьировались от 65 до 69 тысяч рублей.
Меньше всего получают те дончане, кто занят в сфере образования и водоснабжения населения. Их средние зарплаты не превышают отметку в 40 тысяч рублей.
Портал РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники объявил, что в понедельник, 6 ноября, дончанин предпринял попытку поджечь военкомат.
По их данным, житель Морозовска пришел к местному военкомату и метнул в здание несколько коктейлей Молотова, однако ожидаемого пожара не последовало. Сам мужчина во время заявил, что заметил в военкомате неизвестных и решил якобы задержать их с помощью поджога.
«Он заявил, что пошел поджигать здание, так как там кто-то находился, а он хотел помочь поймать преступников. Теперь с ним работают правоохранители», — сказано в сообщении.
Главной новостью дня стал пожар в исторических кварталах Ростова. Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области объявила, что в 14.26 мск им поступил сигнал о возгорании дома на улице Темерницкой, 83. Загорелась кровля двухэтажного здания, построенного 144 года назад.
Спасатели объявили, что в короткие сроки эвакуировали местных жителей и начали работы по ликвидации огня, охватившего более 370 «квадратов» жилья. Из-за риска распространения пламени в зоне плотной жилой постройки было принято решение задействовать 22 единицы спецтехники с 69 специалистами.
По предварительной информации, огонь начался с заведения под названием «Искра». Во время ЧС спасли двух ростовчанок, чьи здоровье и жизни находятся вне опасности.
На время проведения работ движение в центре города перекрыли, что стало причиной заторов на соседних улицах. В 16.55 мск пожар был ликвидирован.