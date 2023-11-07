В Ростовской области жители становятся богаче и поджигают военкоматы

По их данным, житель Морозовска пришел к местному военкомату и метнул в здание несколько коктейлей Молотова, однако ожидаемого пожара не последовало. Сам мужчина во время заявил, что заметил в военкомате неизвестных и решил якобы задержать их с помощью поджога.