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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Ростовской области жители становятся богаче и поджигают военкоматы

В Ростовской области жители становятся богаче и поджигают военкоматы

7 ноября 2023, 15:25
Фото: Midjourney
В Ростовской области жители становятся богаче и поджигают военкоматы
В Ростовской области растут зарплаты, пока в городах горят военкоматы и исторические здания.

Хорошо живем

Во вторник, 7 ноября, аналитики Ростовстата объявили, что средняя зарплата жителей Ростовской области превысила 50 тысяч рублей.

Согласно данным областного органа статистики, за период с января по август 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата населения составила 50,1 тысячи рублей. Прирост составил около 15,7%.

Средний уровень зарплат в Ростовской области достиг 50 тысяч рублейСредний уровень зарплат в Ростовской области достиг 50 тысяч рублей
Средний уровень зарплат в Ростовской области достиг 50 тысяч рублей
Фото: 1MI

При этом самые высокие зарплаты фиксировали в страховой и финансовой сфере, где средние показатели зарплат достигли 83,7 тысячи рублей. Зарплаты работников сферы информации и связи и научных сотрудников варьировались от 65 до 69 тысяч рублей.

Меньше всего получают те дончане, кто занят в сфере образования и водоснабжения населения. Их средние зарплаты не превышают отметку в 40 тысяч рублей.

Пиромания или борьба с преступностью

Портал РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники объявил, что в понедельник, 6 ноября, дончанин предпринял попытку поджечь военкомат.

Фото: Midjourney

По их данным, житель Морозовска пришел к местному военкомату и метнул в здание несколько коктейлей Молотова, однако ожидаемого пожара не последовало. Сам мужчина во время заявил, что заметил в военкомате неизвестных и решил якобы задержать их с помощью поджога.

«Он заявил, что пошел поджигать здание, так как там кто-то находился, а он хотел помочь поймать преступников. Теперь с ним работают правоохранители», — сказано в сообщении.

Все началось с «Искры»

Главной новостью дня стал пожар в исторических кварталах Ростова. Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области объявила, что в 14.26 мск им поступил сигнал о возгорании дома на улице Темерницкой, 83. Загорелась кровля двухэтажного здания, построенного 144 года назад.

Пожар на улице Серафимовича, 84/Темерницкой, 83Пожар на улице Серафимовича, 84/Темерницкой, 83
Пожар на улице Серафимовича, 84/Темерницкой, 83
Фото: rostovgazeta.ru

Спасатели объявили, что в короткие сроки эвакуировали местных жителей и начали работы по ликвидации огня, охватившего более 370 «квадратов» жилья. Из-за риска распространения пламени в зоне плотной жилой постройки было принято решение задействовать 22 единицы спецтехники с 69 специалистами.

По предварительной информации, огонь начался с заведения под названием «Искра». Во время ЧС спасли двух ростовчанок, чьи здоровье и жизни находятся вне опасности.

На время проведения работ движение в центре города перекрыли, что стало причиной заторов на соседних улицах. В 16.55 мск пожар был ликвидирован.

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