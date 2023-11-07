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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 14:24

В центре Ростова из пожара спасли двух женщин 7 ноября

В центре Ростова из пожара на Темерницкой спасли двух женщин 7 ноября

7 ноября 2023, 13:55
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова из пожара спасли двух женщин 7 ноября
В Ростове из огня спасли двух жительниц дома на Серафимовича, 84, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 7 ноября, загорелся жилой дом в историческом центре Ростова. В зоне плотной жилой застройки горит двухэтажное здание, по последней информации, огонь распространился на 375 квадратных метров площади.

Пожарные уже провели эвакуацию местных жителей и заняты тушением огня. Помощник начальника караула первой пожарной части Ростова, прапорщик внутренней службы Расул Темиров рассказал, что в ходе работ удалось спасти двух женщин.

Видео: Видео: ГУ МЧС по Ростовской области / rostovgazeta.ru

Сигнал о пожаре поступил от гражданских лиц, после прибытия к месту ЧС спасатели приняли решение немедленно навести лестницу на второй этаж и эвакуировать жильцов из зоны задымления через оконные проемы.

«По трехколенной лестнице спустили обеих вниз, все нормально. Обе в нормальном состоянии, госпитализированы не были, угрозы жизни и здоровью нет», — сообщил Расул Темиров.

Ранее стало известно, что в эвакуации женщин спасателям помогал местный житель.

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