В центре Ростова из пожара на Темерницкой спасли двух женщин 7 ноября

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Во вторник, 7 ноября, загорелся жилой дом в историческом центре Ростова. В зоне плотной жилой застройки горит двухэтажное здание, по последней информации, огонь распространился на 375 квадратных метров площади.
Пожарные уже провели эвакуацию местных жителей и заняты тушением огня. Помощник начальника караула первой пожарной части Ростова, прапорщик внутренней службы Расул Темиров рассказал, что в ходе работ удалось спасти двух женщин.
Сигнал о пожаре поступил от гражданских лиц, после прибытия к месту ЧС спасатели приняли решение немедленно навести лестницу на второй этаж и эвакуировать жильцов из зоны задымления через оконные проемы.
«По трехколенной лестнице спустили обеих вниз, все нормально. Обе в нормальном состоянии, госпитализированы не были, угрозы жизни и здоровью нет», — сообщил Расул Темиров.
Ранее стало известно, что в эвакуации женщин спасателям помогал местный житель.