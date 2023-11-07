В центре Ростова загорелся дом, построенный в 1879 году

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Во вторник, 7 ноября, в 14.26 мск спасатели получили сигнал о пожаре в жилом доме на улице Темерницкой, 83 в Ростове. Само здание двухэтажное, его построили в 1879 году, и хотя здание исправно — опасность представляют деревянные перекрытия строения.
«По прибытии подразделений, установлено, что горит кровля. Проводится эвакуация», — сказано в сообщении.
Уже к 14.49 мск пожару присвоили второй ранг, существует угроза распространения огня на соседние здания из-за плотности застройки. В работах по ликвидации огня задействовали 65 пожарных и 19 единиц спецтехники.
RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.
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