В центре Ростова загорелся дом, построенный в 1879 году

Во вторник, 7 ноября, в 14.26 мск спасатели получили сигнал о пожаре в жилом доме на улице Темерницкой, 83 в Ростове. Само здание двухэтажное, его построили в 1879 году, и хотя здание исправно — опасность представляют деревянные перекрытия строения.