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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В центре Ростова загорелся дом, построенный в 1879 году

В центре Ростова загорелся дом, построенный в 1879 году

7 ноября 2023, 12:24
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова загорелся дом, построенный в 1879 году

В центре Ростова вспыхнул пожар в 144-летнем здании

В центре Ростова загорелось здание, построенное в 1879 году, информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 7 ноября, в 14.26 мск спасатели получили сигнал о пожаре в жилом доме на улице Темерницкой, 83 в Ростове. Само здание двухэтажное, его построили в 1879 году, и хотя здание исправно — опасность представляют деревянные перекрытия строения.

«По прибытии подразделений, установлено, что горит кровля. Проводится эвакуация», — сказано в сообщении.

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Уже к 14.49 мск пожару присвоили второй ранг, существует угроза распространения огня на соседние здания из-за плотности застройки. В работах по ликвидации огня задействовали 65 пожарных и 19 единиц спецтехники.

RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.

Ранее малолетние внуки устроили пожар в квартире бабушки.

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