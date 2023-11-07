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Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Видео пожара на Темерницкой в Ростове
7 ноября 2023, 13:00
Сюжет
Пожар в старинном здании на Серафимовича Ростова 7 ноября
#Видео
#Пожар в старинном здании на Серафимовича Ростова 7 ноября
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