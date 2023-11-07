«Внутри находится пенсионерка»: старинное здание полыхает в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Они рассказали, что днем во вторник, 7 октября, вспыхнуло старинное двухэтажное здание. А со стороны крыши повалили черные клубы дыма, которые распространились по всей округе.
В одном из окон появилась пенсионерка, которая, видимо, не может выйти самостоятельно, поэтому ждет спасения. К месту возгорание уже подъехали пожарные и поставили лестницу, чтобы забраться внутрь.
В этот момент вместе с пожарными залезть в дом хотел неизвестный мужчина, вскарабкавшись по фасаду здания. Есть вероятность, что он является жильцом квартиры или родственником женщины.
«По прибытии подразделений, установлено, что горит кровля. Проводится эвакуация, объявлен второй ранг пожара. Плотная застройка, есть угроза распространения на соседнее здание», — прокомментировали в региональном УМЧС.
К тушению привлечено 65 человек, 19 единиц техники