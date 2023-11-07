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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

«Внутри находится пенсионерка»: старинное здание полыхает в Ростове-на-Дону

«Внутри находится пенсионерка»: старинное здание полыхает в Ростове-на-Дону

7 ноября 2023, 12:27
Фото: Midjourney
«Внутри находится пенсионерка»: старинное здание полыхает в Ростове-на-Дону

Старинное здание вспыхнуло в Ростове с находящейся внутри женщиной

В Ростове-на-Дону произошло возгорание в здании на улице Темерницкой, сообщили очевидцы корреспонденту RostovGazeta.

Они рассказали, что днем во вторник, 7 октября, вспыхнуло старинное двухэтажное здание. А со стороны крыши повалили черные клубы дыма, которые распространились по всей округе.

Фото: rostovgazeta.ru

В одном из окон появилась пенсионерка, которая, видимо, не может выйти самостоятельно, поэтому ждет спасения. К месту возгорание уже подъехали пожарные и поставили лестницу, чтобы забраться внутрь.

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В этот момент вместе с пожарными залезть в дом хотел неизвестный мужчина, вскарабкавшись по фасаду здания. Есть вероятность, что он является жильцом квартиры или родственником женщины.

Фото: rostovgazeta.ru

«По прибытии подразделений, установлено, что горит кровля. Проводится эвакуация, объявлен второй ранг пожара. Плотная застройка, есть угроза распространения на соседнее здание», — прокомментировали в региональном УМЧС.

К тушению привлечено 65 человек, 19 единиц техники

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