Возгорание в старинном доме в Ростове могло начаться с бара «Искра»

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Об этом рассказала сотрудница кальянной, находящейся в этом же здании. По ее словам, возгорание началось с нового бара «Искра».
Но официальной информации о причинах пожара пока не поступало. В данный момент на площади 375 квадратных метров горит здание на Темерницкой, к ликвидации огня привлекли 69 человек, им потребовались 22 единицы техники.
В региональном УМЧС сообщили, что тушение разбито на три боевых участка. По двум удалось уже локализовать.
Местные жители рассказали, что пламя начало перекидываться на другие здания, а по округе распространяются черные клубы дыма. И его становится только больше.
Добавим, что в этой зоне пришлось перекрыть дорогу.