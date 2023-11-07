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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:36

Возгорание в старинном доме в Ростове могло начаться с бара «Искра»

Возгорание в старинном доме в Ростове могло начаться с бара «Искра»

7 ноября 2023, 13:34
Фото: rostovgazeta.ru
Возгорание в старинном доме в Ростове могло начаться с бара «Искра»
В РОстове-на-Дону крупный пожар на улице Темерницкой мог начаться с бара «Искра», сообщили очевидцы корреспонденту RostovGazeta.

Об этом рассказала сотрудница кальянной, находящейся в этом же здании. По ее словам, возгорание началось с нового бара «Искра».

Но официальной информации о причинах пожара пока не поступало. В данный момент на площади 375 квадратных метров горит здание на Темерницкой, к ликвидации огня привлекли 69 человек, им потребовались 22 единицы техники.

Видео пожара на Темерницкой 7 ноября
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В региональном УМЧС сообщили, что тушение разбито на три боевых участка. По двум удалось уже локализовать.

Местные жители рассказали, что пламя начало перекидываться на другие здания, а по округе распространяются черные клубы дыма. И его становится только больше.

Добавим, что в этой зоне пришлось перекрыть дорогу.

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