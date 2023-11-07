За год в Ростовской области цены на капусту взлетели на 35%

Это на 35% дороже, чем продавали капусту 31 октября 2022 года. Тогда уровень цен по региону составлял 25,62 рубля за килограмм, в Ростове капусту можно было приобрести за 25,7 рубля, а в Таганроге — за 29 рублей за килограмм.