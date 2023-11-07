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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

За год в Ростовской области цены на капусту взлетели на 35%

За год в Ростовской области цены на капусту взлетели на 35%

7 ноября 2023, 15:09
Фото: 1MI
За год в Ростовской области цены на капусту взлетели на 35%
В Ростовской области с октября 2022 года цены на белокочанную капусту поднялись на 35%, сведения об этом появились на портале Ростовстат.

В начале ноября аналитики Ростовстата представили очередной отчет о среднем уровне цен на ряд товаров и платных услуг в Ростовской области, актуальный на 30 октября 2023 года.

Согласно данным органа статистики, в Ростовской области выросли цены на белокочанную капусту. Средний уровень цен зафиксировался на отметке 34,6 рубля за килограмм, при этом в Ростове и Таганроге цены еще выше — до 36,7 рубля за килограмм.

В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года
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Это на 35% дороже, чем продавали капусту 31 октября 2022 года. Тогда уровень цен по региону составлял 25,62 рубля за килограмм, в Ростове капусту можно было приобрести за 25,7 рубля, а в Таганроге — за 29 рублей за килограмм.

Причины такого заметного роста цен пока остаются неизвестными.

Ранее аналитики заявили, что больше всего за минувший год выросли в цене мясо и колбасы.

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