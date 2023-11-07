«Затряслось все»: жители Таганрога заявили о звуке мощного взрыва

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Горожан начал сильно волновать громкий звук, который нарушил покой с самого утра. Они рассказали, что он оказался настолько мощным, что некоторые даже подпрыгнули.
«Грохот был такой, что затряслось абсолютно все», — пишут горожане.
«Это самолет на сверхзвук перешел», — предположили местные жители. Многие рассказали, что грохот их сильно напугал, а школьники надеются уйти из-за этого с уроков, но пока никого не отпускали.
Также появлялись предположения о работе системы ПВО, но официальной информации о случившемся не было, она уточняется.
Ранее губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.