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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

«Затряслось все»: жители Таганрога заявили о звуке мощного взрыва

«Затряслось все»: жители Таганрога заявили о звуке мощного взрыва

7 ноября 2023, 07:15
Фото: Midjourney
«Затряслось все»: жители Таганрога заявили о звуке мощного взрыва

Жители Таганрога заявили о звуке мощного взрыва в городе утром 7 ноября

В Таганроге утром во вторник, 7 ноября, появился звук, очень похожий на взрыв, сообщили местные жители в Telegram.

Горожан начал сильно волновать громкий звук, который нарушил покой с самого утра. Они рассказали, что он оказался настолько мощным, что некоторые даже подпрыгнули.

«Грохот был такой, что затряслось абсолютно все», — пишут горожане.

«Это самолет на сверхзвук перешел», — предположили местные жители. Многие рассказали, что грохот их сильно напугал, а школьники надеются уйти из-за этого с уроков, но пока никого не отпускали.

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Также появлялись предположения о работе системы ПВО, но официальной информации о случившемся не было, она уточняется.

Ранее губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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