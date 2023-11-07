Жители Ростовской области сообщают о сбежавшем опасном маньяке: правда или фейк

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях и мессенджерах расходится информация о сбежавшем маньяке и педофиле рецидивисте Евгении Литовченко. Тот якобы сбежал в Отрадном в Ленинградской области от конвоиров во время следственного эксперимента. Авторы сообщения рассылают фото преступника и призывают жителей Ростовской области быть внимательными со своими детьми и никуда их не отпускать. Мы проверили данную информацию и вот что выяснили.
В 2014 году в Ленинградской области действительно задержали подозреваемого в совершении нескольких тяжких преступлений ранее судимого за педофилию Евгения Литовченко. В поле зрения правоохранительных органов мужчина попал после того, как одной из его жертв удалось сбежать. Девушка успела разглядеть внешность маньяка и Литовченко задержали. Следователи начали отрабатывать причастность мужчины к другим преступлениям, он сознался в том числе и в убийстве первоклассника.
Инцидент с его побегом произошел в 2014 году в Отрадном в Ленинградской области. 6 июня маньяк согласился показать место, где спрятал тело ребенка и во время следственного эксперимента сбежал. Его задержали на территории Украины 7 июля после убийства 18-летней девушки. В том же, 2014 году, Киево-Святошинский районный суд приговорил Литовченко к пожизненному заключению, которое он отбывает и в настоящее время.
Россия требовала выдать преступника, но Украина отказала в экстрадиции.
Информация о побеге Литовченко во время следственного эксперимента в Ленобрасти в 2023 году не соответствует действительности, поскольку таких действий не производилось. Кроме того, в сентябре 2014 года, перед судом, сообщалось, что в киевском СИЗО сокамерники отрезали Литовченко ухо. Однако в ориентировках об этой примете ничего не говорится.
Из всего этого можно сделать вывод, что информация является фейковой.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.