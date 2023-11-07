Жители Таганрога заявили о звуках взрыва в районе аэропорта

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В группах с самого утра появились десятки сообщений о грохоте, который горожане услышали во всех районах. По их словам, затряслись дома, окна и земля.
У горожан появилось несколько версий происходящего, некоторые думают, что это сработала система ПВО, другие предположили, что очень громко приземлился самолет, так как звук шел со стороны аэропорта. Но в то же время они напомнили, что ранее подобного в воздушной гавани не происходило.
Кроме того, были версии о том, что один из самолетов перешел на сверзвук. Но официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Также горожане заявили, что нужно дождаться комментариев властей по этой ситуации.
«Был слышен двойной хлопок и после этого гул еще продолжался. Я бы предположил, что это тот самый редкий случай про самолет и сверхзвук. Не стоит разводить панику», — пишут жители города.
Ранее губернатор Василий Голубев попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО.