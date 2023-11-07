Жители Таганрога заявили о звуках взрыва в районе аэропорта

У горожан появилось несколько версий происходящего, некоторые думают, что это сработала система ПВО, другие предположили, что очень громко приземлился самолет, так как звук шел со стороны аэропорта. Но в то же время они напомнили, что ранее подобного в воздушной гавани не происходило.