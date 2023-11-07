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Жители Таганрога заявили о звуках взрыва в районе аэропорта

Жители Таганрога заявили о звуках взрыва в районе аэропорта

7 ноября 2023, 09:17
Фото: wikimedia.org
Жители Таганрога заявили о звуках взрыва в районе аэропорта
В Таганроге в районе аэропорта были слышны похожие на взрыв звуки, которые распространились по всему городу, сообщили местные жители в соцсетях.

В группах с самого утра появились десятки сообщений о грохоте, который горожане услышали во всех районах. По их словам, затряслись дома, окна и земля.

У горожан появилось несколько версий происходящего, некоторые думают, что это сработала система ПВО, другие предположили, что очень громко приземлился самолет, так как звук шел со стороны аэропорта. Но в то же время они напомнили, что ранее подобного в воздушной гавани не происходило.

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Кроме того, были версии о том, что один из самолетов перешел на сверзвук. Но официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Также горожане заявили, что нужно дождаться комментариев властей по этой ситуации.

«Был слышен двойной хлопок и после этого гул еще продолжался. Я бы предположил, что это тот самый редкий случай про самолет и сверхзвук. Не стоит разводить панику», — пишут жители города.

Ранее губернатор Василий Голубев попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО.

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