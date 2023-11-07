Жителям Ростовской области заявили, что их зарплаты стали более 50 тыс рублей

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Данные собрали за период с января по август 2023 года, средняя зарплата достигла 50,1 тысячи рублей. За год она увеличилась на 15,7%.
Больше всего получают те, кто работают в страховой и финансовой сферах — 83,7 тысячи рублей. Далее идут сферы информации и связи, а также научная деятельность, где сотрудникам платят от 65 тысяч до 69 тысяч рублей.
Самые низкие зарплаты оказались в сферах образования и водоснабжения. Сотрудникам платят менее 40 тысяч рублей.
Ранее эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году.