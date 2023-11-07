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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Жителям Ростовской области заявили, что их зарплаты стали более 50 тыс рублей

Жителям Ростовской области заявили, что их зарплаты стали более 50 тыс рублей

7 ноября 2023, 08:23
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области заявили, что их зарплаты стали более 50 тыс рублей

Средняя зарплата в Ростовской области превысила 50 тыс рублей

В Ростовской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила 50 тысяч рублей, следует из данных Ростовстата.

Данные собрали за период с января по август 2023 года, средняя зарплата достигла 50,1 тысячи рублей. За год она увеличилась на 15,7%.

Больше всего получают те, кто работают в страховой и финансовой сферах — 83,7 тысячи рублей. Далее идут сферы информации и связи, а также научная деятельность, где сотрудникам платят от 65 тысяч до 69 тысяч рублей.

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Самые низкие зарплаты оказались в сферах образования и водоснабжения. Сотрудникам платят менее 40 тысяч рублей.

Ранее эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Образование#Зарплата#Финансы#Статистика#Водоснабжение#Доходы#Информация#Связь#Эксперты
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